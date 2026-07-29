29 jul 2026
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Nelson Segovia brilla en Uruguay de cara al Sudamericano Rotax

El piloto paraguayo Nelson Segovia completó una destacada actuación en la quinta fecha del Campeonato Nacional Rotax Max Challenge Uruguay 2026, disputada en el Kartódromo Internacional de Mercedes.

Julio 29, 2026 05:43 p. m.
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Nelson Segovia brilló en el exterior.

De esta forma, Nelson Segovia va consolidando su crecimiento deportivo y demostrando que los buenos resultados obtenidos en Brasil también se trasladan al escenario donde en octubre se disputará el RMC International Trophy South America, clasificatorio para el Rotax Max Challenge Grand Finals, que este año se celebrará en Portimão, Portugal.

Nelson compitió en dos categorías, dejando un balance altamente positivo de cara al principal objetivo de la temporada.

En Mini Max, categoría en la que realizó su debut oficial, clasificó en una excelente tercera posición (P3). Durante la primera carrera protagonizaba una intensa lucha por la victoria y marchaba en la segunda posición, cuando una falla mecánica provocó que su kart quedara sin frenos, obligándolo a abandonar la competencia.

Lejos de desanimarse, el joven piloto paraguayo protagonizó una notable remontada en la segunda carrera. Al tener que largar desde la última posición como consecuencia del abandono del día anterior, logró avanzar hasta finalizar en un destacado tercer puesto (P3). Si bien la suma de ambas carreras lo ubicó en la séptima posición (P7) de la fecha, su desempeño dejó en evidencia el excelente nivel competitivo alcanzado.

Antes de la falla mecánica, Nelson se encontraba luchando por la victoria en la primera carrera y, al día siguiente, protagonizó una gran recuperación desde el último lugar hasta el tercer puesto, demostrando el ritmo y la competitividad necesarios para pelear por los primeros lugares de cara al Campeonato Sudamericano Rotax de octubre, que se disputará en este mismo circuito.

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El piloto paraguayo Nelson Segovia, en lo más alto del podio.

En la categoría Cadete, Nelson también mostró un nivel sobresaliente. Luego de clasificar tercero (P3), obtuvo la victoria en la primera carrera y finalizó tercero (P3) en la segunda. La suma de ambos resultados le permitió consagrarse ganador de la fecha en la categoría Cadete.

Asimismo, Nelson se consagró ganador de la clasificación Rookie de la categoría Cadete, un campeonato paralelo que premia a los pilotos debutantes, completando así un fin de semana altamente exitoso en Mercedes.

Los resultados obtenidos en Mercedes confirman la rápida adaptación de Nelson al circuito que será sede del Campeonato Sudamericano Rotax y refuerzan la confianza de su equipo de cara a la competencia más importante del año, donde buscará representar al Paraguay en la lucha por un lugar en la Rotax Max Challenge Grand Finals, que se disputará en Portimão, Portugal.

Nelson y su equipo agradecen el permanente apoyo de sus patrocinadores, familiares e instituciones que hacen posible seguir representando al Paraguay en los principales escenarios del karting internacional.

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