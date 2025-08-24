Sin León, el United no termina de arrancar

Bruno Fernandes falló un penal en la primera parte y el United suma un solo un punto de seis posibles en este inicio de temporada.

El duelo comenzó con un ritmo intenso desde el primer minuto y los ‘red devils’ mostraron su intención ofensiva con Matheus Cunha probando suerte desde fuera del área y estrellando un disparo en un poste en apenas tres minutos.

Poco después, Joshua King buscó el gol, pero Altay Bayındır, titular en lugar de Onana, realizó una buena parada.

Acto seguido, el portero envió un balón largo hacia Cunha, quien tras un control exquisito vio cómo su remate era desviado por Bernd Leno, que volvió a lucirse para evitar el primer tanto visitante.

Tras estas oportunidades, el juego se equilibró y ninguno de los dos equipos logró poner en peligro la meta rival hasta el minuto 39, cuando el árbitro pitó un penal a favor del Manchester United tras la revisión del VAR por un agarrón de Bassey sobre Mount durante un lanzamiento de córner.

Bruno Fernandes asumió la responsabilidad, pero su disparo se fue por encima del travesaño, desperdiciando una clara ocasión para adelantar a su equipo.

En la segunda mitad, el United comenzó avisando con un disparo de Diallo que se fue desviado y minutos después el técnico portugués Ruben Amorim dio entrada a Sesko, uno de los fichajes del club, que no estuvo acertando.

En el minuto 58, tras un córner botado por Mbeumo, Leny Yoro anotó de cabeza para dar ventaja a los suyos, aunque el balón tocó ligeramente en Rodrigo Muniz antes de entrar.

El VAR validó la jugada tras revisar una posible falta sobre Calvin Bassey.

Parecía que el partido estaba decidido para los visitantes, pero Muniz y Iwobi avisaron con disparos que se fueron desviados.

Los cambios del también portugués Marco Silva fueron claves con el mexicano Raúl Jimenez y el inglés Smith Rowe dinamitando el partido para el Fulham.

Apenas dos minutos después de su entrada, Smith Rowe aprovechó un centro de Iwobi desde la izquierda para entrar solo desde segunda línea y batir a Bayındır.

El United buscó el gol en los últimos 17 minutos, pero no logró superar la defensa sólida del Fulham, que no concedió ocasiones claras.

Un cabezazo de Maguire en los minutos finales tras un córner fue la única oportunidad de los ‘red devils’, que siguen sin arrancar en este comienzo de Premier con solo un punto de seis posibles, mientras que el Fulham suma su segundo empate consecutivo. El paraguayo Diego León volvió a no ser convocado para el juego del United.

-- Ficha técnica

1 - Fulham: Leno; Castagne (Wilson, min.62), Bassey, Andersen, Tete; Berge, Lukic; Iwobi, King (Smith Rowe, min.71), Sessegnon (Robinson, min.62); Rodrigo Muniz (Raúl Jiménez, min.71).

1 - Manchester United: Bayindir, Yoro (Maguire, min.87), De Ligt, Shaw (Heaven, min.87); Diallo (Dalot, min.52), Casemiro (Sesko, min.52), Bruno Fernandes, Dorgu; Mount (Ugarte, min.69), Mbeumo; Cunha.

Goles: 0-1, m.58: Yoro. 1-1, m.73: Smith Rowe.

Árbitro: Christopher Kavanagh. Mostro amarilla a Lukic, del Fulham, y a Casemiro, del Manchester United.

Incidencias: encuentro de la segunda jornada de la Premier League disputado en el estadio Craven Cottage.