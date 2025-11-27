27 nov. 2025
Tigre sorprende a Lanús y completa los cuartos de final

Tigre derrotó este miércoles a domicilio por 0-1 a Lanús, flamante campeón de la Copa Sudamericana, en el último encuentro que completó el cuadro de cuartos de final del Torneo Clausura del fútbol argentino.

David Romero amargó al campeón de la Sudamericana.

Un solitario gol de David Romero en el minuto 48 le alcanzó al equipo Matador para superar en su casa a Lanús, que venía de conquistar el sábado el título internacional luego de superar en la final disputada en Asunción al Atlético Mineiro brasileño.

Tigre visitará el próximo lunes a Racing Club, que viene de eliminar a River Plate por 3-2 en los octavos de final.

La serie de cuartos de final comenzará el próximo sábado cuando Estudiantes de La Plata, que dio la sorpresa al derrotar por 0-1 a Rosario Central, visite a Central Córdoba, que en Santiago del Estero eliminó a San Lorenzo tras imponerse por 2-1.

El domingo, Boca Juniors buscará dar un nuevo paso en este Torneo Clausura cuando reciba en La Bombonera a Argentinos Juniors, luego de que ambos superaran respectivamente sus series de octavos de final ante Talleres de Córdoba (2-0) y Vélez Sarsfield (0-2).

Por último, el lunes además del mencionado cruce entre Tigre y Racing Club, a primer turno se enfrentarán dos de las grandes sorpresas del certamen: Barracas Central frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, que en la primera jornada de eliminación directa se impusieron respectivamente a Deportivo Riestra (0-1) y Unión de Santa Fe (1-2).

El campeón de este torneo se medirá el 20 de diciembre en el Estadio Únicos de San Nicolás con Platense, ganador del Torneo Apertura.

Este partido consagrará al ganador del Trofeo de Campeones.

