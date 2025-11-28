28 nov. 2025
Fútbol Internacional

Irán boicoteará el sorteo del Mundial de Fútbol 2026

Irán boicoteará el sorteo del Mundial de Fútbol 2026 que se celebra en Washington la semana que viene porque Estados Unidos no ha emitido visas para todos los miembros de la delegación iraní, informó este viernes la Federación de Fútbol del país persa.

Noviembre 28, 2025 08:16 a. m. • 
Por Redacción D10
Trump.png

El presidente Donald Trump habla en el Despacho Oval mientras el presidente de la FIFA, Gianni Infantino (der.), y el vicepresidente J.D. Vance (tercero por izq.), observan.

FOTO: AFP.

“Hemos informado a la FIFA de que la decisión (de EE.UU.) no tiene nada que ver con el deporte y que los miembros de la delegación iraní no participarán en el sorteo del Mundial”, dijo el portavoz de la Federación iraní de Fútbol, Amir Mehdi Alavi, a medios iraníes.

Según el diario Tehran Times, Estados Unidos ha emitido visas para cuatro miembros de la delegación iraní, entre ellos el entrenador Amir Ghalenoei y Alavi, pero rechazó las de al menos otras tres personas.

El sorteo oficial del Mundial de Fútbol 2026 se celebrará el próximo 5 de diciembre en la capital de Estados Unidos, país con el que la República Islámica mantiene un pulso desde su fundación en 1979.

La selección de fútbol iraní se clasificó en marzo para el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026, en la que será su séptima participación en la competición internacional.

En el Mundial de Catar 2022, Irán perdió ante la selección de Estados Unidos, lo que supuso su eliminación de esa competición, lo que algunos aficionados celebraron con gritos desde las ventanas contra su Gobierno en medio de las protestas por la muerte de Mahsa Amini tras ser detenida por no llevar bien puesto el velo.

Copa Mundial Mundial 2026 Fútbol Internacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
UEFA Champions League - PSG vs Tottenham Hotspur
Fútbol Internacional
Emerge el campeón ante el Tottenham Hotspur
Tuteado durante el primer tiempo, dos veces por debajo en el marcador ante el Tottenham, hasta ahora invicto, el París Saint-Germain, vigente campeón, emergió en su estadio para sumar su cuarta victoria en la Liga de Campeones.
Noviembre 26, 2025 08:11 p. m.
 · 
Redacción D10
aeef88c3da68308ece91c9e668f20b282a59b726.jpg
Fútbol Internacional
El Arsenal somete al Bayern
Quién le hubiera dicho al Arsenal no hace tanto que sometería con tanta superioridad al Bayern Múnich, su bestia negra en Europa en la última década.
Noviembre 26, 2025 08:09 p. m.
 · 
Redacción D10
ad4bf6458c2e0be8997224cc7b76faed033bfadb.jpg
Fútbol Internacional
Giménez desata la apoteosis en el minuto 93
José María Giménez fue el rematador decisivo en el minuto 93 para el triunfo fundamental del Atlético de Madrid contra el Inter en la Liga de Campeones (2-1).
Noviembre 26, 2025 08:08 p. m.
 · 
Redacción D10
UEFA Champions League - Eintracht Frankfurt vs Atalanta
Fútbol Internacional
El Atalanta entierra al Eintracht en escasos cinco minutos
El Atalanta goleó este miércoles a domicilio al Eintracht Fráncfort por 0-3, con tres goles marcados entre el minuto 60 y el 65 en un partido en el que ya antes se había mostrado superior y había tenido las mejores posibilidades de marcar.
Noviembre 26, 2025 08:04 p. m.
 · 
Redacción D10
UEFA Champions League - Liverpool vs PSV Eindhoven
Fútbol Internacional
El Liverpool cae con estrépito ante el PSV
El Liverpool cayó con estrépito este miércoles ante el PSV (1-4), en la quinta jornada de la Liga de Campeones, y continúa con la mala racha de resultados tras haber perdido ocho encuentros de los últimos once partidos.
Noviembre 26, 2025 07:51 p. m.
 · 
Redacción D10
Mbappé y Vinícius f
Fútbol Internacional
Mbappé y Vinícius firman la reacción entre dudas defensivas
El primer triunfo en partido oficial de la historia del Real Madrid en Grecia, con una exhibición futbolística de Vinícius y goleadora de Kylian Mbappé, autor de cuatro tantos.
Noviembre 26, 2025 07:47 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más