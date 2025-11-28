28 nov. 2025
Fútbol Internacional

El exentrenador de Cerro ya tiene nuevo equipo

Diego Martínez, hasta hace algunos meses entrenador de Cerro Porteño, ya tiene todo acordado para hacerse cargo de Huracán, de acuerdo con informaciones.

Noviembre 28, 2025 04:54 p. m. • 
Por Redacción D10
Diego Martínez

Diego Martínez, extécnico de Cerro Porteño.

Foto: José Bogado - ÚH

Según informaciones periodísticas, Diego Martínez se hará cargo del plantel de Huracán tras la salida de Frank Darío Kudelka. Este será su segundo ciclo al frente del Globo, ya que anteriormente estuvo durante un semestre, en 2023, cuando lo salvó del descenso.

De acuerdo con reportes, el contrato que el entrenador argentino firmará será por 18 meses. En su primer ciclo, Diego Martínez había salido mal de Huracán porque dejó el club para irse a Boca Juniors.

De esta manera, Diego Martínez volverá al ruedo futbolístico después de su paso por Cerro Porteño, que arrancó en diciembre de 2024 y finalizó en septiembre de 2025 por malos resultados.

Huracán Diego Martínez Cerro Porteño
Redacción D10
