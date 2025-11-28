El exentrenador de Cerro ya tiene nuevo equipo

Según informaciones periodísticas, Diego Martínez se hará cargo del plantel de Huracán tras la salida de Frank Darío Kudelka. Este será su segundo ciclo al frente del Globo, ya que anteriormente estuvo durante un semestre, en 2023, cuando lo salvó del descenso.

🚨Diego Martínez es el nuevo entrenador de Huracán.

*️⃣Regresa para reemplazar a Kudelka y firma contrato por 18 meses, tal como informó @BrianEPecora pic.twitter.com/OoHboFq1ae — César Luis Merlo (@CLMerlo) November 28, 2025

De acuerdo con reportes, el contrato que el entrenador argentino firmará será por 18 meses. En su primer ciclo, Diego Martínez había salido mal de Huracán porque dejó el club para irse a Boca Juniors.

De esta manera, Diego Martínez volverá al ruedo futbolístico después de su paso por Cerro Porteño, que arrancó en diciembre de 2024 y finalizó en septiembre de 2025 por malos resultados.