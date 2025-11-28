Verón teme más represalias para Estudiantes de La Plata

El directivo, que este jueves fue suspendido por seis meses por el Tribunal de Disciplina de la AFA, cuestionó nuevamente el otorgamiento del título de campeón de Liga 2025 y consideró que fue impuesto “sin votación ni debate” por Claudio Tapia, presidente de Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Consultado sobre la decisión de los jugadores de su equipo de colocarse de espaldas durante el tradicional pasillo a los campeones, el pasado domingo, explicó que fue la forma de su equipo de responder a las presiones y amenazas que recibieron para homenajear a Rosario Central, cuya máxima figura es Ángel di María.

"¿Por qué sería una falta de respeto? ¿Que un dirigente amenace a un club y a un dirigente no es una falta de respeto?”, planteó Verón en diálogo con la emisora Radio Con Vos, en alusión a las sanciones contra su club por aquel episodio y a las publicaciones en tono amenazante por parte de Pablo Toviggino, tesorero de AFA.

“Me pone en alerta y me llama la atención que Toviggino diga que el próximo año la vamos a pasar mal. Vamos a tener que estar muy atentos”, agregó, y adelantó que esto “puede terminar con un descenso, con malos arbitrajes”.

El directivo, que como jugador se desempeñó en Manchester United y Chelsea y el italiano Inter, entre otros, denunció que existe una campaña en contra de Estudiantes y afirmó que no se arrepiente de la actitud de su equipo durante el partido del pasado domingo contra Rosario Central por los octavos de final del Torneo Clausura, que terminó en victoria por 0-1 para el Pincha.

Verón fue uno de los primeros en expresar su rechazo a la decisión la AFA de crear repentinamente el título de ‘Campeón de la Liga’ y otorgarlo a Rosario Central, equipo que sumó mayor cantidad de puntos en las etapas regulares de los torneos Apertura y Clausura, aunque el primer certamen haya sido ganado por Platense y el segundo esté todavía en disputa.

Además de sancionar al presidente de Estudiantes, el Tribunal de Disciplina de AFA aplicó también un castigo de dos fechas de suspensión a los once jugadores que dieron la espalda al plantel de Rosario Central, aunque esa sanción entrará en vigor en 2026 y no aplicará a las fases finales del actual campeonato.

La polémica desatada el fin de semana escaló en los últimos días y llegó incluso a lo más alto de la política argentina, con el presidente, Javier Milei, brindando su apoyo a Estudiantes a través de la publicación de su camiseta en sus redes sociales.