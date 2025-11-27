27 nov. 2025
Fútbol Internacional

Kylian Mbappé, mejor jugador de la quinta jornada de Champions

El francés Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, fue declarado mejor jugador de la quinta jornada de la Liga de Campeones, en la que consiguió los cuatro tantos de su equipo para ganar en el campo del Olympiacos por 3-4.

Noviembre 27, 2025 02:44 p. m. • 
Por Redacción D10
Kylian Mbappé

Kylian Mbappé se mandó un triplete el miércoles.

Foto: Gentileza - Real Madrid

El atacante galo superó en la elección al portugués Vitinha, autor de un triplete en el triunfo del PSG sobre el Tottenham (5-3); al gabonés Pierre-Emerick Aubameyang, cuyo doblete permitió al Marsella remontar al Newcastle (2-1); y al guineano Serhou Guirassy, que abrió con otros dos tantos el triunfo del Borussia Dortmund sobre el Villarreal (4-0).

Es la segunda vez esta temporada que Mbappé, máximo artillero del torneo con nueve dianas hasta el momento, es elegido mejor jugador de la jornada tras recibir el reconocimiento en la segunda. Los otros elegidos fueron el inglés Marcus Rashford (Barcelona) en la primera, el español Fermín López (Barcelona) en la tercera y el también inglés Phil Foden (Manchester City) en la cuarta.

Champions League Mbappé Real Madrid
Redacción D10
Más contenido de esta sección
ad4bf6458c2e0be8997224cc7b76faed033bfadb.jpg
Fútbol Internacional
Giménez desata la apoteosis en el minuto 93
José María Giménez fue el rematador decisivo en el minuto 93 para el triunfo fundamental del Atlético de Madrid contra el Inter en la Liga de Campeones (2-1).
Noviembre 26, 2025 08:08 p. m.
 · 
Redacción D10
UEFA Champions League - Eintracht Frankfurt vs Atalanta
Fútbol Internacional
El Atalanta entierra al Eintracht en escasos cinco minutos
El Atalanta goleó este miércoles a domicilio al Eintracht Fráncfort por 0-3, con tres goles marcados entre el minuto 60 y el 65 en un partido en el que ya antes se había mostrado superior y había tenido las mejores posibilidades de marcar.
Noviembre 26, 2025 08:04 p. m.
 · 
Redacción D10
UEFA Champions League - Liverpool vs PSV Eindhoven
Fútbol Internacional
El Liverpool cae con estrépito ante el PSV
El Liverpool cayó con estrépito este miércoles ante el PSV (1-4), en la quinta jornada de la Liga de Campeones, y continúa con la mala racha de resultados tras haber perdido ocho encuentros de los últimos once partidos.
Noviembre 26, 2025 07:51 p. m.
 · 
Redacción D10
Mbappé y Vinícius f
Fútbol Internacional
Mbappé y Vinícius firman la reacción entre dudas defensivas
El primer triunfo en partido oficial de la historia del Real Madrid en Grecia, con una exhibición futbolística de Vinícius y goleadora de Kylian Mbappé, autor de cuatro tantos.
Noviembre 26, 2025 07:47 p. m.
 · 
Redacción D10
Sporting de lisboa
Fútbol Internacional
Luis Suárez sentencia el triunfo del Sporting contra el Brujas
Luis Suárez sentenció con su gol, el segundo de los tres que logró su equipo, la victoria del Sporting de Portugal por 3-0 frente al Brujas.
Noviembre 26, 2025 07:42 p. m.
 · 
Redacción D10
monaco karat.png
Fútbol Internacional
Orsic amarga al Mónaco
El guante de Mislav Orsic, un seguro de vida para el Pafos con sus lanzamientos a balón parado, amargó al Mónaco, que no pasó del empate (2-2) en su visita al estadio del conjunto chipriota.
Noviembre 26, 2025 05:21 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más