Estudiantes de La Plata respalda a su presidente tras sanción de AFA

El club argentino Estudiantes de La Plata manifestó un “respaldo absoluto” a su presidente, Juan Sebastián Verón, y anunció que analiza “los pasos a seguir” tras la sanción del Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que lo consideró responsable del gesto de repudio realizado durante el pasillo homenaje al equipo Rosario Central por su reconocimiento deportivo en 2025.

Noviembre 28, 2025 10:26 a. m. • 
Por Redacción D10
veron4.jpg

Juan Sebastián Verón fue sancionado por la AFA tras una protesta realizada por los jugadores del equipo.

“La Comisión Directiva manifiesta su respaldo absoluto a su presidente Juan Sebastián Verón, a Santiago Núñez (capitán del equipo) y a todo el plantel profesional”, afirmó la asociación deportiva en un comunicado que publicó en la red social X.

El club informó a sus socios y seguidores que se encuentra analizando en detalle la suspensión de seis meses para participar de “toda actividad relacionada con el fútbol” que recibió el exjugador de la selección argentina, “a fin de impulsar las medidas que correspondan en defensa de los intereses de la institución y sus integrantes”.

Además, sancionó con dos fechas de suspensión a los jugadores del club Santiago Núñez, Fernando Muslera, Román Gómez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pírez, Santiago Arzamendia, Edwuin Cetré, Lucas Piovi, Cristian Medina y Mikel Amondarain.

La sanción se hará efectiva recién en el próximo torneo oficial, en 2026, y no se verá afectado el próximo encuentro del equipo con Central Córdoba por los cuartos de final de los playoffs del Torneo Clausura 2025.

La AFA había pedido a Estudiantes que se homenajeara a Rosario Central antes del comienzo del partido del pasado domingo con un ‘pasillo del campeón’, pero al momento de la ceremonia los jugadores expresaron su disconformidad dando la espalda al rival cuando ingresó al estadio.

Verón había criticado a la cúpula de la AFA, liderada por Claudio ‘Chiqui’ Tapia, por el título ofrecido al club rosarino en el que juega Ángel Di María, una de las grandes incorporaciones del fútbol argentino de este año.

Rosario Central sumó mayor cantidad de puntos en las etapas regulares de los torneos Apertura y Clausura, aunque el primer certamen fue ganado por Platense. El segundo está todavía en disputa y tras la derrota ante Estudiantes el consagrado la semana pasada ha quedado fuera de carrera.

Rosario Central acumula 66 puntos tras 32 partidos de las primeras fases de los torneos Apertura y Clausura, producto de 18 partidos ganados, 12 empatados y solo 2 perdidos.

En un comunicado, el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol anunció que resolvió “considerar como Campeón de Liga al equipo que finalice primero en la Tabla Anual, es decir, al que acumule la mayor cantidad de puntos a lo largo de la temporada”.

Tapia es el blanco de críticas de directivos de clubes, jugadores e hinchas por sus decisiones institucionales y por el nivel de los arbitrajes en las distintas divisiones del fútbol profesional argentino.

La cercanía de algunos referentes de la selección argentina de fútbol, como Lionel Messi o el mismo Di María, también han sido criticadas por la afición.

Redacción D10
