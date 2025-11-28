28 nov. 2025
River Plate descarta a seis figuras para el 2026

El argentino River Plate no tendrá en cuenta al delantero colombiano Miguel Borja, el experimentado mediocampista y habitual capitán Enzo Pérez y otras cuatro figuras de su plantel para la temporada 2026, anunciaron fuentes del club.

Noviembre 28, 2025 
Por Redacción D10
El entrenador Marcelo ‘Muñeco’ Gallardo informó a Borja, Pérez, Ignacio ‘Nacho’ Fernández, Milton Casco, Gonzalo ‘Pity’ Martínez y Federico Gattoni que no serán tenidos en cuenta en el comienzo del próximo año, en una decisión que se enmarca en la reacción del club de la banda roja tras un año con muy malos resultados futbolísticos.

El lunes, River perdió ante Racing Club por 3-2 como visitante por los octavos de final del Torneo Clausura de Primera División, por lo que quedó sin chances de levantar un trofeo en 2025 y el segundo ciclo del ‘Muñeco’ al frente del equipo todavía no ha festejado nada desde su regreso a mediados de 2024.

Enzo Pérez, de 39 años y símbolo del ‘Millonario’, es uno de los cuatro jugadores del actual plantel que formaron parte del equipo de Gallardo que derrotó al archirrival Boca Juniors en la serie final de la Copa Libertadores de 2018, junto a ‘Nacho’ Fernández, Casco y ‘Pity’ Martínez, autor del tercer gol de aquel recordado partido contra el Xeneize disputado en Madrid, España.

‘Colibrí’ Borja suma 62 goles y diez asistencias en 159 encuentros para River, aunque en la actual temporada perdió su puesto con Sebastián Driussi y solo logró ocho tantos.

En cuanto a Pérez, en sus dos pasos por el club sumó 279 partidos, seis goles y diez asistencias, y se metió de lleno en el corazón del aficionado por su entrega hasta el límite de ser portero titular el 19 de mayo de 2021 por Copa Libertadores, en un choque contra el colombiano Independiente Santa Fe en el que su equipo ganó por 2-0 a pesar de ser perjudicado por una multitud de bajas por el virus del Covid-19.

Fernández y Casco fueron parte de la rotación constante que Gallardo dispuso durante toda la temporada en busca de un equipo titular que nunca terminó de aparecer a pesar de las decenas de millones de dólares invertidos por la dirigencia del club en refuerzos pedidos por el entrenador.

Martínez y Gattoni casi no tuvieron casi incidencia en 2025 por persistentes lesiones.

River deberá esperar al final del Torneo Clausura para conocer su próximo calendario en competiciones internacionales: hasta el momento está clasificado a la Copa Sudamericana, pero en caso de que Boca Juniors se consagre campeón del torneo local, liberaría un cupo en la tabla anual para la Libertadores.

Más contenido de esta sección
UEFA Champions League - PSG vs Tottenham Hotspur
Fútbol Internacional
Emerge el campeón ante el Tottenham Hotspur
Tuteado durante el primer tiempo, dos veces por debajo en el marcador ante el Tottenham, hasta ahora invicto, el París Saint-Germain, vigente campeón, emergió en su estadio para sumar su cuarta victoria en la Liga de Campeones.
Noviembre 26, 2025 08:11 p. m.
Redacción D10
aeef88c3da68308ece91c9e668f20b282a59b726.jpg
Fútbol Internacional
El Arsenal somete al Bayern
Quién le hubiera dicho al Arsenal no hace tanto que sometería con tanta superioridad al Bayern Múnich, su bestia negra en Europa en la última década.
Noviembre 26, 2025 08:09 p. m.
Redacción D10
ad4bf6458c2e0be8997224cc7b76faed033bfadb.jpg
Fútbol Internacional
Giménez desata la apoteosis en el minuto 93
José María Giménez fue el rematador decisivo en el minuto 93 para el triunfo fundamental del Atlético de Madrid contra el Inter en la Liga de Campeones (2-1).
Noviembre 26, 2025 08:08 p. m.
Redacción D10
UEFA Champions League - Eintracht Frankfurt vs Atalanta
Fútbol Internacional
El Atalanta entierra al Eintracht en escasos cinco minutos
El Atalanta goleó este miércoles a domicilio al Eintracht Fráncfort por 0-3, con tres goles marcados entre el minuto 60 y el 65 en un partido en el que ya antes se había mostrado superior y había tenido las mejores posibilidades de marcar.
Noviembre 26, 2025 08:04 p. m.
Redacción D10
UEFA Champions League - Liverpool vs PSV Eindhoven
Fútbol Internacional
El Liverpool cae con estrépito ante el PSV
El Liverpool cayó con estrépito este miércoles ante el PSV (1-4), en la quinta jornada de la Liga de Campeones, y continúa con la mala racha de resultados tras haber perdido ocho encuentros de los últimos once partidos.
Noviembre 26, 2025 07:51 p. m.
Redacción D10
Mbappé y Vinícius f
Fútbol Internacional
Mbappé y Vinícius firman la reacción entre dudas defensivas
El primer triunfo en partido oficial de la historia del Real Madrid en Grecia, con una exhibición futbolística de Vinícius y goleadora de Kylian Mbappé, autor de cuatro tantos.
Noviembre 26, 2025 07:47 p. m.
Redacción D10
