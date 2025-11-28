Isco y Amrabat descartan lesiones óseas
El mediapunta Isco Alarcón y el centrocampista marroquí Sofyan Amrabat están pendiente de evolución tras descartarse este viernes que sufren lesiones óseas después del choque entre ambos el jueves, en el partido de la Liga Europa que el Betis disputó ante el Utrecht neerlandés, en el estadio La Cartuja.
Isco se retiró lesionado en el minuto 9 del partido con una fuerte contusión y una herida -por la que se le practicaron siete puntos de sutura- a la altura de la tibia derecha, mientras que Amrabat tiene un golpe fuerte en la misma zona.
Después de someterse este viernes a pruebas médicas, fuentes del club verdiblanco han informado de que se descarta problemas ósea y que están pendiente de evolución para volver a trabajar con el grupo, por lo que serán baja el próximo domingo en el derbi ante el Sevilla que se disputará en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, de la decimocuarta jornada de LaLiga EA Sports.
Esta acción desgraciada entre los dos futbolistas, que fueron sustituidos por el colombiano Nelson Deossa y Pablo Fornals en los minutos 9 y 14, respectivamente, se produjo a los dos minutos del partido frente al Utrecht, cuando Amrabat se dispuso a chutar con fuerza a la portería visitante, sin darse cuenta de que Isco iba a controlar el balón.