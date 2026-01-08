08 ene. 2026
Selección Paraguaya

Milton Giménez sueña con estar en el Mundial con la Albirroja

El delantero argentino Milton Giménez, futbolista de Boca Juniors, ya recibió su documento de identidad como paraguayo y sueña con un llamado de Gustavo Alfaro para disputar el Mundial de Norteamérica 2026.

Enero 08, 2026 11:00 a. m. • 
Por Redacción D10
Milton Giménez, delantero argentino que se nacionalizó paraguayo para entrar en la consideración de Alfaro.

La espera terminó y el delantero argentino Milton Giménez obtuvo su ansiado documento de identidad como paraguayo, lo que le permitirá ser tenido en cuenta por el entrenador albirrojo Gustavo Alfaro.

Este jueves, Milton Giménez recibió su documento como paraguayo tras los trámites realizados meses atrás. El delantero de Boca Juniors tiene 29 años y la posibilidad de nacionalizarse surgió tras una supuesta charla con el mismo Alfaro.

Milton Giménez pudo acceder a la nacionalidad paraguaya debido a que su padre es paraguayo. Buscando variantes en ofensiva, Alfaro lo habría contactado para darle una chance.

Redacción D10
