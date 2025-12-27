27 dic. 2025
Selección Paraguaya

José Luis Chilavert piensa en Gastón Olveira para la Selección

El legendario exportero José Luis Chilavert respondió la consulta de un seguidor en redes sociales y dijo que Gastón Olveira debería irse a la Copa del Mundo con la Selección Paraguaya si es que está habilitado.

Diciembre 27, 2025 03:55 p. m. • 
Por Redacción D10
Gastón Olveira

Gastón Olveira está enfocado en la temporada 2026.

Foto: Gentileza - Olimpia

José Luis Chilavert, quien fuera capitán y referente de la Selección Paraguaya en décadas pasadas, pensó en Gastón Olveira al responder la consulta de un seguidor sobre la situación actual de la portería albirroja.

Un usuario en X le planteó acerca del arco de Paraguay para la Copa del Mundo Canadá-México-Estados Unidos. Debido a que Roberto Fernández, quien fue el titular en gran parte del proceso clasificatorio no tiene minutos en Cerro Porteño, el seguidor preguntó quién sería un cambio en caso de ser necesario.

“Si legalmente está habilitado, debe llevar a Olveira de Olimpia” fue la respuesta del excapitán de la Albirroja. El cancerbero decano ya inició hace meses los trámites para obtener la nacionalidad paraguaya y en enero de 2026 cumplirá con los años de estadía que exige la FIFA para ser seleccionable.

Roberto Fernández, hasta ahora portero de Cerro Porteño, tiene vía libre para poder buscar club y llegar con ritmo a la Copa del Mundo; por su parte, Gastón Olveira tuvo algunas lesiones en la temporada reciente por lo que Olimpia contrató para la campaña 2026 a Sebastián Lentinelly, quien le dará pelea a su compañero.

Selección Paraguaya Albirroja José Luis Chilavert Gastón Olveira Roberto Fernández
Redacción D10
