25 dic. 2025
La Navidad de los albirrojos

El 2025 fue un año de satisfacciones para la Selección Paraguaya de Fútbol que cortó con tres ediciones sin poder ir a una Copa del Mundo al lograr la clasificación para el Mundial de Canadá-México-Estados Unidos en junio de 2026.

Diciembre 25, 2025 06:31 p. m. • 
Por Redacción D10
Así pasaron la Navidad nuestros jugadores albirrojos

Los jugadores albirrojos lo dieron todo en cada uno de los encuentros de las Eliminatorias Sudamericanas para poner de nuevo a Paraguay en el máximo torneo a nivel de selecciones que existe.

Pero en estos días activaron el modo navideño para desconectarse por un rato de la pelota y enfocarse netamente sus seres más cercanos. Mediante sus cuentas en redes sociales, varios de estos futbolistas de la Selección Paraguaya compartieron imágenes acerca de cómo recibieron la Navidad: en compañía de sus parejas, hijos, y hasta mascotas.

Miguel Almirón anda de celebración en celebración en Paraguay. El ‘10’ del Atlanta United está de vacaciones, recientemente se casó y ahora pasó estas fechas en compañía de su familia.

Por su parte, Antonio Sanabria del Cremonese, que el domingo tiene un duelo ante el Napoli, también se rodeó de sus seres queridos. Lo mismo que Julio Enciso, el delantero que viene de marcar dos goles con la casaca del Racing de Estrasburgo, vivió su primera Navidad en Francia.

Mientras su nombre se vincula a Cerro Porteño principalmente por los hinchas, Ángel Romero recibió ese 25 de diciembre acompañado de su esposa e hijos.

Diego Gómez, figura del Brighton, se vio beneficiado porque este año no se llevó a cabo el tradicional Boxing Day y le permitió centrarse exclusivamente en esta fecha de renovación.

Matías Galarza, que no tuvo un buen año en River Plate, se refugió en la familia para encontrar la paz y la calma durante estas fiestas.

Futbolísticamente hablando, esperamos que para el 2026, el regalo solicitado por los guerreros albirrojos esté relacionado con hacer una gran actuación en el Mundial Canadá-México-Estados Unidos.

Redacción D10
