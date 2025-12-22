22 dic. 2025
Emotivo reconocimiento a los históricos de la Albirroja

La APF juntó y celebró con los mundialistas, campeones de América y medallistas olímpicos.

albirroja

La APF homenajeó a históricos de la Albirroja.

Foto: Rodrigo Villamayor - Última Hora

Como parte del acto de palada inicial de las nuevas obras en el CARDE, la Asociación Paraguay de Fútbol (APF) sumó a los históricos de la Albirroja, ex mundialistas, medallistas y competidores olímpicos y campeones de América para brindar un emotivo y merecido homenaje.

Representantes de varias camadas que otorgaron grandes alegrías al país, recibieron como recuerdo la camiseta albirroja más una pelota oficial, llevándose la ovación de los presentes.

REFLEXIVO. Antolín Alcaraz, seleccionador de la Albirroja Sub 20, se refirió a la clasificación de la Selección Paraguaya Absoluta a una Copa del Mundo luego de 16 años de ausencia. En contacto con Fútbol a lo Grande, se refirió a esta situación y dijo que por el grupo es algo justo.

“Está la resiliencia, eso se valora. Es más que merecido. Son jugadores que han tratado siempre de llevar a la Albirroja lo más alto posible, han peleado siempre. No se les daba la clasificación, hoy más que merecido, es justo. Que vayan, que lo disfruten y ojalá sea con un gran Mundial”, expresó.

Por su parte, Lucas Barrios, también mundialista y sub campeón de América refirió: “Soy consciente de que fui un privilegiado. Me tocó llegar en una buena época de la Selección: La mejor campaña en los Mundiales y subcampeones de la Copa América (2011), son momentos que quedan para siempre”, remarcando: “El fútbol paraguayo está pasando por un momento importante, y eso llegó a lo futbolístico, vivir de nuevo una fiesta Mundial marcará a los chicos”.

Otro histórico de la Albirroja presente en la ceremonia fue Ramón Ángel Hicks, que vistió la Albirroja en México 1986. “Siempre es bueno valorar y recordar los buenos momentos que vivieron varios grupos con la Selección, para nosotros volver a un Mundial en aquella oportunidad para el 86 significó mucho para el país, así que seguir siendo parte de la familia del fútbol paraguayo es reconfortante”, apuntó.

