26 dic. 2025
Selección Paraguaya

Albiróga sigue con sus trabajos de mejora

Los trabajos de mejoras en Albiróga continúan sin parar.

Diciembre 26, 2025 03:02 p. m. • 
Por Redacción D10
Bernardo Cristaldo, chef de la Selección Paraguaya.

Las obras en Albiróga continúan en un proceso de modernización acorde a las exigencias FIFA de cara a una mejor preparación con miras a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Las redes sociales de la Albirroja dieron a conocer un nuevo material hablando sobre las mejoras que se realizan en Ypané, más específicamente en la cocina y en la zona de la utilería.

“La idea es concentrar todo en un lugar”, manifestó el Ingeniero Felipe Gómez Abente, uno de los protagonistas del material junto al chef Bernardo Cristaldo y el utilero Julio Ortiz.

Mejoras en Albiróga.

Albirroja Selección Paraguaya Ypané
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Gustavo Alfaro
Selección Paraguaya
Gustavo Alfaro agradeció por su D10 de Oro
El entrenador de la Albirroja, Gustavo Alfaro, valoró el reconocimiento, compartiendo la misma con los jugadores, los protagonistas de la clasificación al Mundial 2026.
Diciembre 16, 2025 04:20 p. m.
 · 
Redacción D10
Arzamendia
Selección Paraguaya
Santiago Arzamendia es baja para el Mundial
El jugador paraguayo sufrió una seria lesión en la final entre Estudiantes y Racing, que lo margina de la próxima copa del mundo.
Diciembre 15, 2025 11:36 a. m.
 · 
Redacción D10
Selección Paraguaya
Pasaron 46 años de la última conquista albirroja
El jueves último se recordó un nuevo aniversario de la última vez que Paraguay conquistó la gloria en el continente. Un 11 de diciembre, pero de 1979, la Albirroja alcanzaba su segunda Copa América.
Diciembre 13, 2025 10:01 a. m.
 · 
Redacción D10
Selección Paraguaya
El CARDE y una renovación con miras a la Copa del Mundo
La cancha 4 del CARDE incorpora cambios estructurales para que la Albirroja se prepare de la mejor manera pensando en la Copa del Mundo.
Diciembre 10, 2025 12:32 p. m.
 · 
Redacción D10
Cecilio Domínguez
Selección Paraguaya
Jugar el Mundial, el sueño de Cecilio Domínguez
Después de levantar dos títulos con Cerro Porteño en el cierre del año, Cecilio Domínguez se enfoca en el siguiente, en el cual quiere cumplir su sueño de volver a la Selección Paraguaya y jugar el Mundial.
Diciembre 09, 2025 12:50 p. m.
 · 
Redacción D10
México Paraguay
Selección Paraguaya
Las veces de Paraguay ante los anfitriones
En el Mundial 2026 será la tercera vez que Paraguay se medirá con una selección anfitriona en un evento de esta envergadura y hasta el momento aún no pudo ganar.
Diciembre 05, 2025 06:52 p. m.
 · 
Redacción D10
