Albiróga sigue con sus trabajos de mejora

Las obras en Albiróga continúan en un proceso de modernización acorde a las exigencias FIFA de cara a una mejor preparación con miras a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Las redes sociales de la Albirroja dieron a conocer un nuevo material hablando sobre las mejoras que se realizan en Ypané, más específicamente en la cocina y en la zona de la utilería.

“La idea es concentrar todo en un lugar”, manifestó el Ingeniero Felipe Gómez Abente, uno de los protagonistas del material junto al chef Bernardo Cristaldo y el utilero Julio Ortiz.