Enorme gesto de Miguel Almirón

Ayer lunes, el futbolista de la Selección Paraguaya y el Atlanta United de los Estados Unidos, Miguel Almirón, tuvo un gesto enorme de humanidad.

El 10 de la Albirroja aprovechó que se encuentra en el país para pasar las fiestas y es por eso que visitó el Hospital de Acosta Ñu para llevar regalos y darle una sonrisa a los niños que se encuentran internados allí.

Miguel Almirón visitó cada una de las habitaciones de los niños internados dejando regalos, sacándose fotos y teniendo un momento de alegría con cada uno.