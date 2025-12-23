Enorme gesto de Miguel Almirón

Ayer lunes, el futbolista de la Selección Paraguaya y el Atlanta United de los Estados Unidos, Miguel Almirón, tuvo un gesto enorme de humanidad.
El 10 de la Albirroja aprovechó que se encuentra en el país para pasar las fiestas y es por eso que visitó el Hospital de Acosta Ñu para llevar regalos y darle una sonrisa a los niños que se encuentran internados allí.
Miguel Almirón visitó cada una de las habitaciones de los niños internados dejando regalos, sacándose fotos y teniendo un momento de alegría con cada uno.
En medio de la rutina hospitalaria, una visita cambió el día.— Edgar Cantero (@DonCantero) December 22, 2025
Miguel Almirón llegó al Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu para saludar, regalar sonrisas y llevar un poco de alegría a los niños internados. No hubo goles ni estadios, pero sí abrazos, ilusión y esperanza. A… pic.twitter.com/69dCiFjHh9