23 dic. 2025
Selección Paraguaya

Enorme gesto de Miguel Almirón

El albirrojo Miguel Almirón tuvo un gesto enorme de humanidad visitando a los niños internados en el Hospital de Acosta Ñu en la semana de la Navidad.

Diciembre 23, 2025 09:51 a. m. • 
Por Redacción D10
20251223_093559.jpg

Miguel Almirón y j gesto enorme con los niños del Hospital Acosta Ñu.

Ayer lunes, el futbolista de la Selección Paraguaya y el Atlanta United de los Estados Unidos, Miguel Almirón, tuvo un gesto enorme de humanidad.

El 10 de la Albirroja aprovechó que se encuentra en el país para pasar las fiestas y es por eso que visitó el Hospital de Acosta Ñu para llevar regalos y darle una sonrisa a los niños que se encuentran internados allí.

Miguel Almirón visitó cada una de las habitaciones de los niños internados dejando regalos, sacándose fotos y teniendo un momento de alegría con cada uno.

Redacción D10
