09 ene. 2026
Selección Paraguaya

Miguel Almirón sueña con llegar lejos

Miguel Almirón, jugador del Atlanta United, afirmó que desea hacer historia en el regreso de la Albirroja al Mundial tras 16 años de ausencia

Enero 09, 2026 12:56 p. m. • 
Por Redacción D10
Miguel Almirón

Miguel Almirón buscará hacer historia con la Selección Paraguaya.

Foto: Gentileza - Miguel Almirón

El futbolista paraguayo Miguel Almirón, jugador del Atlanta United, afirmó que desea hacer historia en el regreso de Paraguay al Mundial tras 16 años de ausencia, a la cabeza de un grupo de jugadores que ha recuperado la identidad luchadora que permitió que la Albirroja alcanzara los cuartos de final en 2010.

“Llegar lo más lejos posible sería algo muy lindo. Hacer historia con mi país es siempre el objetivo de cada jugador, el sueño que uno tiene”, dijo Almirón en entrevista con EFE en Fort Lauderdale (Florida, EE.UU.).

Para ello, Paraguay tendrá primero que superar un grupo compuesto por Estados Unidos, Australia y un repescado de la UEFA que podría ser Eslovaquia, Kosovo, Turquía o Rumanía.

La influencia de Almirón, de 31 años, será completamente distinta a la de aquel Mundial de 2010, que el delantero recordó que siguió desde su casa rodeado por su familia y amigos y lo definió como “un recuerdo muy lindo”.

Al Mundial 2026, que coorganizan Canadá, Estados Unidos y México, llega convertido en una de las principales bazas ofensivas de la correosa selección paraguaya, a la que la llegada de Gustavo Alfaro al banquillo ha imprimido un carácter de equipo duro y difícil de derrotar que encaja pocos goles.

Apenas concedió 10 tantos en los 18 partidos de las eliminatorias mundialistas de la Conmebol y sólo sufrió 4 derrotas.

Almirón señaló a su nuevo técnico como el responsable de devolverles “esa identidad” que tenía la selección paraguaya de 2010, que también se destacaba por su tenacidad.

La felicidad que emana ahora el deportista le sabe todavía más dulce después de las eliminaciones prematuras en los años previos, que le llevaron a plantearse dejar la selección. Una decisión que ahora se alegra de no haber tomado.

“Me siento muy feliz porque no bajamos los brazos, nunca nos rendimos”, celebró.

Aunque destacó repetidamente que lo más importante es “disfrutar el momento” e ir “partido a partido”, evitando comerse la cabeza por pensar más allá.

Un momento soñado

El Mundial podría llegar a deparar un momento todavía más especial para Almirón, en caso de que Paraguay jugase en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, hogar del Atlanta United.

“Para mí sería algo muy lindo que pueda jugar en Atlanta. Escuchar el himno en el Mercedes-Benz sería un sueño”, admitió.

La única posibilidad de que eso ocurra es que Paraguay finalice segundo en la fase de grupos y alcance posteriormente los octavos de final, que se disputarán el 7 de julio en la ciudad que lo acogió en 2017.

En Atlanta se convirtió rápidamente en un ídolo y contribuyó a levantar la MLS Cup en 2018 en la segunda temporada en la historia del equipo.

A los mandos del banquillo entonces se encontraba Gerardo ‘Tata’ Martino, que volverá a entrenar al Atlanta United esta temporada tras dejar el Inter Miami por problemas personales el año pasado.

Martino fue precisamente el técnico principal de la selección paraguaya durante el sueño mundialista de 2010.

“Es como un padre”, resumió Almirón, que destacó la importancia de tener un buen arranque de MLS para llegar en plena forma al Mundial, tras un último año en el que el equipo acabó en penúltima posición de la Conferencia Este y nunca tuvo opciones reales de alcanzar los ‘playoffs’

“No estuvimos a la altura de lo que es la gente, el club y lo que la ciudad se merece”, concluyó el delantero, deseoso de comenzar una temporada que espera que sea histórica para él, su equipo y su selección. EFE

Miguel Almirón Selección Paraguaya Albirroja
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Así pasaron la Navidad nuestros jugadores albirrojos
Selección Paraguaya
La Navidad de los albirrojos
El 2025 fue un año de satisfacciones para la Selección Paraguaya de Fútbol que cortó con tres ediciones sin poder ir a una Copa del Mundo al lograr la clasificación para el Mundial de Canadá-México-Estados Unidos en junio de 2026.
Diciembre 25, 2025 06:31 p. m.
 · 
Redacción D10
20251223_093559.jpg
Selección Paraguaya
Enorme gesto de Miguel Almirón
El albirrojo Miguel Almirón tuvo un gesto enorme de humanidad visitando a los niños internados en el Hospital de Acosta Ñu en la semana de la Navidad.
Diciembre 23, 2025 09:51 a. m.
 · 
Redacción D10
albirroja
Selección Paraguaya
Emotivo reconocimiento a los históricos de la Albirroja
La APF juntó y celebró con los mundialistas, campeones de América y medallistas olímpicos.
Diciembre 22, 2025 08:46 p. m.
 · 
Redacción D10
Selección Paraguaya Sudafrica 2010_47037709.jpg
Selección Paraguaya
Un histórico valoró la clasificación de Paraguay: “Es justo”
Un jugador histórico de la Selección Paraguaya resaltó la “resiliencia” del grupo de jugadores de la actual Albirroja que consiguió la clasificación a una Copa del Mundo después de varios años. “Más que merecido, es justo”, aseveró.
Diciembre 22, 2025 12:15 p. m.
 · 
Redacción D10
aaoala.jpg
Selección Paraguaya
Paraguay se mantiene en el puesto 39 y España cierra 2025 como número uno
La selección española se mantiene como número uno en la última clasificación mundial de la FIFA de 2025 por delante de Argentina, a la que se enfrentará en marzo en la Finalissima en Lusail que dirimen las campeonas de Europa y de la Copa América. Paraguay sigue en el puesto 39.
Diciembre 22, 2025 10:48 a. m.
 · 
Redacción D10
Gustavo Alfaro
Selección Paraguaya
Gustavo Alfaro agradeció por su D10 de Oro
El entrenador de la Albirroja, Gustavo Alfaro, valoró el reconocimiento, compartiendo la misma con los jugadores, los protagonistas de la clasificación al Mundial 2026.
Diciembre 16, 2025 04:20 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más