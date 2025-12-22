22 dic. 2025
Un histórico valoró la clasificación de Paraguay: “Es justo”

Un jugador histórico de la Selección Paraguaya resaltó la “resiliencia” del grupo de jugadores de la actual Albirroja que consiguió la clasificación a una Copa del Mundo después de varios años. “Más que merecido, es justo”, aseveró.

Selección Paraguaya Sudafrica 2010_47037709.jpg

Antolín Alcaraz, poco después de concretarse la clasificación a los cuartos de final ante Japón.

Antolín Alcaraz, seleccionador de la Albirroja Sub 20, se refirió a la clasificación de la Selección Paraguaya absoluta a una Copa del Mundo luego de 16 años de ausencia. En contacto con Fútbol a lo Grande, se refirió a esta situación y dijo que por el grupo es algo justo.

“Está la resiliencia, eso se valora. Es más que merecido. Son jugadores que han tratado siempre de llevar a la Abirroja lo más alto posible, han peleado siempre. No se les daba la clasificación, hoy más que merecido, es justo. Que vayan, que lo disfruten y ojalá sea con un gran mundial”, expresó.

En el cuadro que logró el pase a la Copa del Mundo 2026 son varios los futbolistas que pasaron por momentos no tan buenos como Gustavo Gómez, Miguel Almirón, Junior Alonso, entre otros.

En Sudáfrica 2010, Paraguay alcanzó su mejor posición al llegar a cuartos de final donde se eliminó ante España, que a la postre se alzaría con el título de ese torneo. Antolín Alcaraz fue una de las piezas determinantes de ese equipo y hoy rescata lo conseguido por un plantel que tuvo varias decepciones antes de llegar a la Copa del Mundo 2026.

