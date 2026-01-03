03 ene. 2026
Selección Paraguaya

Las tres camisetas de Paraguay para el Mundial 2026

Ya están listas las tres camisetas que la Selección Paraguaya utilizará en la Copa del Mundo 2026.

Enero 03, 2026 03:09 p. m.
aalabi.jpg

La Albirroja se prepara para el Mundial.

Foto: APF.

La Selección Paraguaya de Fútbol se prepara para lo que será su regreso a una Copa del Mundo 16 años después, tras haber participado por última vez en Sudáfrica 2010.

La Albirroja que dirige Gustavo Alfaro disputará dos amistosos en la fecha FIFA de marzo para ir ultimando detalles de cara a la cita mundialista que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

Como se sabe, las camisetas de todas las selecciones se renuevan para el Mundial, y Paraguay no será la excepción.

Enrique Sánchez, miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), reveló este sábado que las tres camisetas (la oficial, la alternativa y la tercera equipación) que utilizará Paraguay en la competencia ya están listas, aunque no dio detalles de cuándo se darán a conocer.

“Ya están las tres camisetas de Paraguay para el Mundial, son hermosas, pero no puedo dar más detalles por la cuestión de Marketing. Seguro el lanzamiento será muy pronto”, comentó Sánchez a la 730 AM.

dfsdsdf.jpg

Esta es la actual casaca de Paraguay. ¿Cómo será la nueva?

Paraguay Albirroja Mundial 2026
Más contenido de esta sección
albirroja
Selección Paraguaya
Emotivo reconocimiento a los históricos de la Albirroja
La APF juntó y celebró con los mundialistas, campeones de América y medallistas olímpicos.
Diciembre 22, 2025 08:46 p. m.
 · 
Redacción D10
Selección Paraguaya Sudafrica 2010_47037709.jpg
Selección Paraguaya
Un histórico valoró la clasificación de Paraguay: “Es justo”
Un jugador histórico de la Selección Paraguaya resaltó la “resiliencia” del grupo de jugadores de la actual Albirroja que consiguió la clasificación a una Copa del Mundo después de varios años. “Más que merecido, es justo”, aseveró.
Diciembre 22, 2025 12:15 p. m.
 · 
Redacción D10
aaoala.jpg
Selección Paraguaya
Paraguay se mantiene en el puesto 39 y España cierra 2025 como número uno
La selección española se mantiene como número uno en la última clasificación mundial de la FIFA de 2025 por delante de Argentina, a la que se enfrentará en marzo en la Finalissima en Lusail que dirimen las campeonas de Europa y de la Copa América. Paraguay sigue en el puesto 39.
Diciembre 22, 2025 10:48 a. m.
 · 
Redacción D10
Gustavo Alfaro
Selección Paraguaya
Gustavo Alfaro agradeció por su D10 de Oro
El entrenador de la Albirroja, Gustavo Alfaro, valoró el reconocimiento, compartiendo la misma con los jugadores, los protagonistas de la clasificación al Mundial 2026.
Diciembre 16, 2025 04:20 p. m.
 · 
Redacción D10
Arzamendia
Selección Paraguaya
Santiago Arzamendia es baja para el Mundial
El jugador paraguayo sufrió una seria lesión en la final entre Estudiantes y Racing, que lo margina de la próxima copa del mundo.
Diciembre 15, 2025 11:36 a. m.
 · 
Redacción D10
romerito uh.jpg
Selección Paraguaya
Pasaron 46 años de la última conquista albirroja
El jueves último se recordó un nuevo aniversario de la última vez que Paraguay conquistó la gloria en el continente. Un 11 de diciembre, pero de 1979, la Albirroja alcanzaba su segunda Copa América.
Diciembre 13, 2025 10:01 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más