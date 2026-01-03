Las tres camisetas de Paraguay para el Mundial 2026

La Selección Paraguaya de Fútbol se prepara para lo que será su regreso a una Copa del Mundo 16 años después, tras haber participado por última vez en Sudáfrica 2010.

La Albirroja que dirige Gustavo Alfaro disputará dos amistosos en la fecha FIFA de marzo para ir ultimando detalles de cara a la cita mundialista que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

Como se sabe, las camisetas de todas las selecciones se renuevan para el Mundial, y Paraguay no será la excepción.

Enrique Sánchez, miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), reveló este sábado que las tres camisetas (la oficial, la alternativa y la tercera equipación) que utilizará Paraguay en la competencia ya están listas, aunque no dio detalles de cuándo se darán a conocer.

“Ya están las tres camisetas de Paraguay para el Mundial, son hermosas, pero no puedo dar más detalles por la cuestión de Marketing. Seguro el lanzamiento será muy pronto”, comentó Sánchez a la 730 AM.