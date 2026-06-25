Será el primer partido oficial de Paraguay ante el equipo australiano

Los antecedentes entre ambas representaciones son de carácter amistoso, completando un total de 5 compromisos, en donde el equipo paraguayo aún no pudo vencer a los oceánicos.

Los primeros tres cruces se dieron de manera sucesiva en el año, etapa en donde el equipo albirrojo se encontraba en plena disputa de Eliminatorias para la Copa Mundial de Japón y Corea 2002.

Bajo la conducción de Sergio Markarián, el equipo paraguayo empató sin goles el 9 de junio, mientras que el 12 de junio se repitió el marcador entre ambas elencos.

En el último juego de la trilogía amistosa, Australia se impuso por 2-1, el 16 de junio del 2000. El gol para el equipo paraguayo lo anotó Miguel La Topadora Cáceres. Los tres compromisos se cumplieron en Sydney.

POSMUNDIAL. Posterior a la Copa Mundial de Alemania 2006, la Albirroja enfrentó a Australia, el 7 de octubre del 2006, en el Lang Park. El resultado fue empate por 1-1, marcando para el representativo paraguayo Michael Beauchamp contra su portería.

El último enfrentamiento entre Paraguay y Australia se produjo el 9 de octubre del 2010, tras la culminación de la Copa Mundial de Sudáfrica 2010, en donde Paraguay alcanzó los cuartos de final, quedando entre los 8 mejores. El equipo dirigido por Gerardo Martino cedió por 1-0 en la capital australiana.