25 jun. 2026
Selección Paraguaya

Será el primer partido oficial de Paraguay ante el equipo australiano

Las selecciones de Paraguay y Australia chocan por primera vez en un compromiso oficial, en duelo a celebrarse hoy, desde las 23:00 de nuestro país, en la Bahía de San Francisco, por el Grupo D de la Copa Mundial Norteamérica 2026.

Junio 25, 2026 09:59 a. m. • 
Por Redacción D10
Australia Paraguay

Amistoso de Paraguay ante Australia en 2010.

Foto: Archivo

Los antecedentes entre ambas representaciones son de carácter amistoso, completando un total de 5 compromisos, en donde el equipo paraguayo aún no pudo vencer a los oceánicos.

Los primeros tres cruces se dieron de manera sucesiva en el año, etapa en donde el equipo albirrojo se encontraba en plena disputa de Eliminatorias para la Copa Mundial de Japón y Corea 2002.

Bajo la conducción de Sergio Markarián, el equipo paraguayo empató sin goles el 9 de junio, mientras que el 12 de junio se repitió el marcador entre ambas elencos.

En el último juego de la trilogía amistosa, Australia se impuso por 2-1, el 16 de junio del 2000. El gol para el equipo paraguayo lo anotó Miguel La Topadora Cáceres. Los tres compromisos se cumplieron en Sydney.

POSMUNDIAL. Posterior a la Copa Mundial de Alemania 2006, la Albirroja enfrentó a Australia, el 7 de octubre del 2006, en el Lang Park. El resultado fue empate por 1-1, marcando para el representativo paraguayo Michael Beauchamp contra su portería.

El último enfrentamiento entre Paraguay y Australia se produjo el 9 de octubre del 2010, tras la culminación de la Copa Mundial de Sudáfrica 2010, en donde Paraguay alcanzó los cuartos de final, quedando entre los 8 mejores. El equipo dirigido por Gerardo Martino cedió por 1-0 en la capital australiana.

Mundial FIFA 2026 Selección Paraguaya Albirroja Paraguay
Redacción D10
Más contenido de esta sección
REUNION DE MISNISTROS CON EL PRESIDENTE SANTIAGO PEÑA_14_67650025.jpg
Selección Paraguaya
Peña confía en la clasificación albirroja
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, afirmó este lunes que la selección Albirroja, avanzará al menos hasta los octavos de final de la Copa del Mundo, donde marcha en la tercera posición del grupo D después de dos jornadas.
Junio 22, 2026 01:23 p. m.
 · 
Redacción D10
T�rkiye v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026
Selección Paraguaya
“Si estamos juntitos, podemos ser más”
Gustavo Alfaro, seleccionador de la Albirroja, mantuvo ayer una charla informal con los periodistas paraguayos que cubren las actividades de la Selección en San José, y apeló a la unión de todos en esta Copa del Mundo.
Junio 22, 2026 09:11 a. m.
 · 
Redacción D10
55347645673_2b10fe15a3_k.jpg
Selección Paraguaya
Gustavo Alfaro critica la pausa de hidratación
Gustavo Alfaro, técnico de la Selección Paraguaya, criticó la pausa de hidratación en la Copa del Mundo diciendo que se trata de una pausa netamente publicitaria.
Junio 21, 2026 07:32 p. m.
 · 
Redacción D10
20260621_094201.jpg
Selección Paraguaya
La Albirroja volvió a los trabajos
Luego del gran triunfo ante Turquía, la Selección Paraguaya retornó a las tareas pensando en el juego por la clasificación ante Australia.
Junio 21, 2026 09:43 a. m.
 · 
Redacción D10
20260620_152508.jpg
Selección Paraguaya
Imperial trabajo defensivo de Gustavo Gómez
Gustavo Gómez, capitán de la Selección Paraguaya, se mandó una fanática labor defensiva en la victoria ante Turquía.
Junio 20, 2026 03:28 p. m.
 · 
Redacción D10
20260620_113734.jpg
Selección Paraguaya
Los memes del árbitro que pitó Paraguay ante Turquía
La labor arbitral del salvadoreño Iván Barton, que dirigió el partido de Paraguay ante Turquía, generó una ola de memes en las redes sociales.
Junio 20, 2026 11:39 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más