Orlando Gill, el mejor golero tras la fase de grupos

Orlando Gill, portero de la Selección Paraguaya, figura como el mejor portero tras el cierre de la ronda de la fase de grupos, según los datos de la FIFA dentro de un innovador sistema conocido como “Power Ranking”.

Este indicador fue desarrollado para evaluar y analizar datos de rendimientos de jugadores de forma individual, agrupados en tres categorías: Ataque, creatividad y defensa. El golero paraguayo, tras un primer partido en falso, fue figura en los dos siguientes lances, manteniendo el arco en cero y con tapadas importantes.

La página de la FIFA le colocó la puntuación más alta con 8.29 por sobre otros 100 atletas en la defensa de su arco, mientras que el portero con posesión de balón figura el sudafricano Ronwen Williams.

Orlando Gill es el segundo portero con más paradas en la fase con 17 en total, además tuvo 87 intervenciones dentro del área chica y 77 fuera de esta.

RIVAL. Por otra parte, nuestro rival de turno, Alemania, presenta al mejor atacante en sus filas y se trata del ariete Deniz Undav, jugador del Stuttgart de la Bundesliga, que lleva 3 goles en esta edición. El germano lleva una puntuación 8.36, superando a otros cracks como Messi, Mbappé o Vinicius.

