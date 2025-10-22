22 oct. 2025
Torneo Clausura

José Arrúa cumple 200 partidos en 5 exitosos años en Trinidense

El cuerpo técnico de José Arrúa se ha consolidado en el Sportivo Trinidense y desde su ascenso a Primera División ha cumplido con objetivos históricos para la institución del barrio Santísima Trinidad.

Octubre 22, 2025 06:27 p. m. • 
Por Redacción D10
Exitoso trabajo de José Arrúa y su cuerpo técnico con el Sportivo Trinidense.

Foto: Spvo. Trinidense.

Con el partido dirigido el viernes contra Olimpia, José Gabriel Arrúa y su cuerpo técnico cumplieron 200 juegos con el Sportivo Trinidense.

El estratega asumió el 18 de mayo del 2021 cuando el Triqui estaba en Segunda División. En el 2022 lo sacó campeón de la Intermedia APF y logró el ascenso a Primera División para el 2023.

En el 2023 llegó a la final de la Copa Paraguay y fue vicecampeón, clasificándose así a la Copa Libertadores 2024. También disputó la Sudamericana de ese año.

De los 200 encuentros que tiene como entrenador del equipo auriazul: Ganó 84, perdió 54 y empató 62, con una efectividad del 51 %. En cuanto sus campañas ininterrumpidas podemos recordar que:

En el 2021
12 victorias
7 empates
8 derrotas

En el 2022
20 vistorias
9 empates
3 derrotas

En el 2023
22 victorias
12 empates
15 derrotas

En el 2024
15 victorias
13 empates
28 derrotas

En el 2025
15 victorias
13 empates
8 derrotas

Trinidense José Arrúa Primera División
Redacción D10
