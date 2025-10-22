José Arrúa cumple 200 partidos en 5 exitosos años en Trinidense

Con el partido dirigido el viernes contra Olimpia, José Gabriel Arrúa y su cuerpo técnico cumplieron 200 juegos con el Sportivo Trinidense.

El estratega asumió el 18 de mayo del 2021 cuando el Triqui estaba en Segunda División. En el 2022 lo sacó campeón de la Intermedia APF y logró el ascenso a Primera División para el 2023.

En el 2023 llegó a la final de la Copa Paraguay y fue vicecampeón, clasificándose así a la Copa Libertadores 2024. También disputó la Sudamericana de ese año.

De los 200 encuentros que tiene como entrenador del equipo auriazul: Ganó 84, perdió 54 y empató 62, con una efectividad del 51 %. En cuanto sus campañas ininterrumpidas podemos recordar que:

En el 2021

12 victorias

7 empates

8 derrotas

En el 2022

20 vistorias

9 empates

3 derrotas

En el 2023

22 victorias

12 empates

15 derrotas

En el 2024

15 victorias

13 empates

28 derrotas

En el 2025

15 victorias

13 empates

8 derrotas