Diego Domínguez lidera la mañana en la WRC2

La categoría WRC2 está teniendo una destacada participación paraguaya. Varios pilotos nacionales están corriendo, pero además, los mundialistas Diego Domínguez y Fau Zaldívar están realizando una destacada actuación.

Domínguez, campeón del WRC3 del 2024, salió a plantar bandera y se presentó como el gran adversario de Oliver Solberg, el piloto carismático que se metió en el cariño de la afición paraguaya.

El sueco marcó el mejor tiempo en la primera especial, pero luego Domínguez ganó las dos siguientes y empató con Solberg en la última prueba de la mañana para conseguir ser líder en la categoría.

El piloto paraguayo con su Toyota GR Yaris lidera con un tiempo de 39m39s, con una ventaja de +11.0 sobre el francés Yohan Rossel, mientras que en la tercera posición aparece otro piloto paraguayo, Fau Zaldívar a +16.4 de diferencia.

La carrera tendrá una pausa y desde las 13.34 se reanudará la acción en Cambyretá para la segunda pasada.