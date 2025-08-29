29 ago. 2025
Rally del Paraguay

Diego Domínguez lidera la mañana en la WRC2

El piloto paraguayo Diego Domínguez se hizo con el liderato en la categoría WRC2. Fau Zaldívar también aparece en el podio.

Agosto 29, 2025 12:05 p. m. • 
Por Redacción D10
WhatsApp Image 2025-08-28 at 2.26.43 PM.jpeg

Diego Domínguez completó una mañana redonda.

Foto. José Bogado - UH

La categoría WRC2 está teniendo una destacada participación paraguaya. Varios pilotos nacionales están corriendo, pero además, los mundialistas Diego Domínguez y Fau Zaldívar están realizando una destacada actuación.

Domínguez, campeón del WRC3 del 2024, salió a plantar bandera y se presentó como el gran adversario de Oliver Solberg, el piloto carismático que se metió en el cariño de la afición paraguaya.

El sueco marcó el mejor tiempo en la primera especial, pero luego Domínguez ganó las dos siguientes y empató con Solberg en la última prueba de la mañana para conseguir ser líder en la categoría.

El piloto paraguayo con su Toyota GR Yaris lidera con un tiempo de 39m39s, con una ventaja de +11.0 sobre el francés Yohan Rossel, mientras que en la tercera posición aparece otro piloto paraguayo, Fau Zaldívar a +16.4 de diferencia.

La carrera tendrá una pausa y desde las 13.34 se reanudará la acción en Cambyretá para la segunda pasada.

Diego Domínguez Rally del Paraguay 2025 Otros Deportes
Redacción D10
Más contenido de esta sección
WhatsApp Image 2025-08-28 at 19.26.56.jpeg
Rally del Paraguay
Se realizó la largada simbólica del Rally del Paraguay 2025
El corazón del sur vibró con la ceremonia de apertura del WRC ueno Rally del Paraguay 2025, un evento que marca un hito en la historia deportiva y cultural del país.
Agosto 28, 2025 07:37 p. m.
WhatsApp Image 2025-08-27 at 1.58.03 PM.jpeg
Rally del Paraguay
El Mundial de rallys debuta en Paraguay con el duelo entre Evans y Rovanperä
El Rally de Paraguay debuta entre este viernes y el domingo en el Campeonato del Mundo de Rallys y lo hace con la décima prueba puntuable y con la pugna protagonista entre el británico Elfyn Evans y el finlandés Kalle Rovanperä, ambos con Toyota y separados por tres puntos cuando faltan cinco pruebas para la conclusión del certamen.
Agosto 28, 2025 11:46 a. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-08-27 at 3.05.44 PM.jpeg
Rally del Paraguay
La espera se acabó
Hoy se pone en marcha oficialmente el WRC ueno Rally del Paraguay 2025 en Encarnación.
Agosto 28, 2025 07:06 a. m.
 · 
Redacción D10
rally sfsdfs fan zone_hhh_62704572.jpg
Rally del Paraguay
A un día de una fiesta histórica
Comenzó la cuenta regresiva para dar la partida mañana a la décima ronda del Mundial de Rally (WRC, por sus siglas en inglés) en Paraguay.
Agosto 27, 2025 08:00 a. m.
 · 
Redacción D10
Rally
Rally del Paraguay
Cuenta regresiva ante el “desafío tremendo” del Mundial de Rally
Paraguay ha comenzado la cuenta regresiva para dar la partida este jueves a la décima ronda del Mundial de Rally (WRC, por sus siglas en inglés). La competencia supone el “desafío tremendo” de acoger un evento que contará con 48 pilotos y se correrá sobre más de 1.000 kilómetros en las tierras rojas del departamento de Itapúa (sur).
Agosto 26, 2025 10:44 a. m.
 · 
Redacción D10
GzEV4VvXgAAtyHM.jpeg
Rally del Paraguay
Responsabilidad y gran orgullo
El piloto paraguayo Diego Domínguez Bejarano, campeón del WRC Rally de Concepción (Chile) en 2024, compartió sus expectativas de cara al WRC ueno Rally del Paraguay 2025, un evento histórico que pondrá a nuestro país en el centro del automovilismo mundial.
Agosto 26, 2025 08:04 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más