31 ago. 2025

Sébastien Ogier

WhatsApp Image 2025-08-31 at 14.38.20.jpeg
Rally del Paraguay
Sébastien Ogier, flamante ganador del Rally del Paraguay 2025
El WRC ueno Rally del Paraguay 2025 llegó a su fin. El piloto francés Sébastien Ogier (Toyota) es el flamante ganador.
Agosto 31, 2025 02:14 p. m.