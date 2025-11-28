Sánchez llena de elogios a Almeida

El nuevo entrenador de Olimpia, Pablo “Vitamina” Sánchez también tomó un momento de la conferencia de prensa de presentación para referirse a Ever Hugo Almeida, a quien le toca reemplazar en el cargo.

Sánchez reconoció la gran trayectoria de Almeida y dijo que debía volver a nacer para intentar lograr todo lo que el ex golero consiguió con la institución franjeada.

“Suceder a Almeida de alguna manera es un privilegio, suceder a una leyenda como el profe con una historia enorme ligada al club. Estamos hablando de que yo debería volver a nacer para lograr todo lo que logró este hombre, es una leyenda viva”, expresó Sánchez.

El DT recordó que tuvo la posibilidad de enfrentarlo en la liga ecuatoriana, pero le gustaría tener la posibilidad de conocerlo en persona y compartir un momento. “Son personas tan grandes que seguramente algo se aprende o mucho se aprende de ellos”, cerró.