28 nov. 2025
Olimpia

Sánchez llena de elogios a Almeida

Pablo Sánchez, técnico de Olimpia, dijo lo que representa para él sustituir a Almeida y tiró elogios para la leyenda franjeada.

Noviembre 28, 2025 01:21 p. m. • 
Por Redacción D10
ever almeida olimpia_63579038.jfif

Ever Hugo Almeida, leyenda viva de Olimpia.

El nuevo entrenador de Olimpia, Pablo “Vitamina” Sánchez también tomó un momento de la conferencia de prensa de presentación para referirse a Ever Hugo Almeida, a quien le toca reemplazar en el cargo.

Sánchez reconoció la gran trayectoria de Almeida y dijo que debía volver a nacer para intentar lograr todo lo que el ex golero consiguió con la institución franjeada.

“Suceder a Almeida de alguna manera es un privilegio, suceder a una leyenda como el profe con una historia enorme ligada al club. Estamos hablando de que yo debería volver a nacer para lograr todo lo que logró este hombre, es una leyenda viva”, expresó Sánchez.

El DT recordó que tuvo la posibilidad de enfrentarlo en la liga ecuatoriana, pero le gustaría tener la posibilidad de conocerlo en persona y compartir un momento. “Son personas tan grandes que seguramente algo se aprende o mucho se aprende de ellos”, cerró.

Olimpia Pablo Sánchez Fútbol Internacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Guillermo Paiva
Olimpia
Guillermo Paiva está para volver a Olimpia y Matías Galarza “es el sueño de Coto”
Guillermo Paiva podría retornar a Olimpia si es que Junior no hace una buena propuesta, de acuerdo con lo que dijo su agente Regis Marques. También indicó que Matías Galarza “es el sueño” del presidente decano.
Noviembre 27, 2025 01:05 p. m.
 · 
Redacción D10
César Benalcázar
Olimpia
Olimpia: Quería hacer la pretemporada en la altura de Ecuador
César Benalcázar, el preparador físico que integró el cuerpo técnico de Éver Hugo Almeida, dijo que su plan era llevar al plantel a Ecuador para realizar la pretemporada en la altura.
Noviembre 27, 2025 12:21 p. m.
 · 
Redacción D10
20250831_084253.jpg
Olimpia
El video de Olimpia para Almeida
VIDEO. De contramano con las declaraciones de Almeida, Olimpia tiró un video para despedir al entrenador.
Noviembre 27, 2025 07:36 a. m.
 · 
Redacción D10
Éver Hugo Almeida
Olimpia
Fuerte reclamo de Almeida
Ever Almeida, legendario entrenador paraguayo, no ocultó su sorpresa tras su salida de la institución franjeada y tiró algunos reclamos.
Noviembre 27, 2025 07:16 a. m.
 · 
Redacción D10
vittamina.png
Olimpia
Confirmado: Olimpia ya tiene nuevo técnico
El club Olimpia ya tiene nuevo entrenador para encarar la temporada 2026.
Noviembre 26, 2025 11:56 p. m.
Joaquín Papa
Olimpia
Joaquín Papa no vendría a Olimpia
De acuerdo con informaciones periodísticas, el uruguayo Joaquín Papa quedó descartado como entrenador de Olimpia. El club decano analiza otros candidatos para que se haga cargo del equipo a partir del 2026.
Noviembre 26, 2025 03:34 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más