Sánchez afirmó que “Olimpia será su mayor desafío”

“No lo dude en ningún momento. Ya tuve un privilegio de dirigir a Liga de Quito y hoy es un honor dirigir a Olimpia. Para nosotros como cuerpo técnico será el mayor desafío”, fueron las palabras de Pablo Sánchez después de ser consultado sobre lo que significa dirigir a Olimpia.

Otras de las preguntas al estratega fue sobre el actual plantel, cuanto conoce de la plantilla actual y dijo: “Entendemos que Olimpia tiene un buen plantel. Pero vamos a hacer un análisis con el cuerpo técnico desde el lunes. La idea es que queden entre entre 26 a 28 futbolistas. Además vamos a trabajar codo a codo con el selectivo”, señaló.

Pablo Vitamina Sánchez, el estratega argentino ocupará el cargo dejado por el legendario Ever Hugo Almeida, quien fue cesado tras el cierre del torneo Clausura 2025.