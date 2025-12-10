10 dic. 2025
Fútbol Internacional

México confirma que Rafael Márquez será el seleccionador para el Mundial del 2030

Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol, confirmó este martes que el exjugador del Barcelona Rafael Márquez será el seleccionador de México en el proceso rumbo a la Copa Mundial del 2030.

Diciembre 10, 2025 07:14 a. m. • 
Por Redacción D10
marquez.jpg

Rafa Márquez, referente del fútbol mexicano. Foto: Twitter

“Lo de Rafael Márquez está en su contrato; dice que en cuanto termine como auxiliar de Javier Aguirre, después de la Copa del Mundo del próximo año, se integrará como el entrenador principal de la selección”, señaló el presidente de la FMF.

Márquez, de 46 años, está considerado, junto con Hugo Sánchez, como uno de los dos mejores futbolistas mexicanos de la historia.

Multicampeón con el Barcelona, fue parte de la selección mexicana que obtuvo su máximo logro internacional, el triunfo en la Copa Confederaciones de 1999 ante Brasil.

Además de participar en cinco Mundiales, asistió a seis Copas América, de las cuales fue parte del subcampeonato del 2001.

El último gran capitán del tri fue también campeón dos veces en Copa Oro, en la cual acumuló cuatro participaciones.

En agosto del año pasado Rafa dejó el puesto de entrenador del Barcelona Atletic para integrarse al cuerpo técnico del actual seleccionador Javier Aguirre, bajo la promesa de que una vez finalizada la Copa del Mundo 2026, él tomaría el cargo.

“No le quitaría valor a la selección y al trabajo que puedas hacer en un Mundial, que lo ve todo el mundo. Tanto como auxiliar hoy, como entrenador en el próximo ciclo mundialista, esa es mi principal vitrina. No me queda duda de que si hago un gran papel, pueda tener una oportunidad en el Barcelona”, mencionó Márquez en el 2024.

Este martes Sisniega reiteró que el proyecto que empezó con Aguirre seguirá según lo planeado.

“Ya he tenido reuniones con Márquez para explorar su cuerpo técnico. Éste es un plan que ya se puso en marcha. Él ha observado muchos jugadores jóvenes para integrar sus primeras convocatorias y esperamos cumplir eso que hemos establecido”, concluyó el directivo.

En la Copa del Mundo del 2026, México formará parte del grupo A junto a Sudáfrica, contra el que debutará el 11 de junio; Corea del Sur, con el que chocará el 18 del mismo mes y el ganador del repechaje europeo que saldrá entre Dinamarca, Macedonia, República Checa e Irlanda, al que se medirá el día 24 para cerrar la primera fase.

Mundial 2030 México Fútbol Internacional
Redacción D10
