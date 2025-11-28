28 nov. 2025
Olimpia

Rodrigo Nogués “Tuvimos un año desastroso”

En medio de la presentación de Pablo Sánchez, el presidente de Olimpia, Rodrigo Nogués, afirmó” “Tuvimos un año desastroso”. Por otra parte, advirtió que no será “un mercado muy grande”, con relación a los refuerzos.

Noviembre 28, 2025 01:05 p. m. • 
Por Redacción D10
Rodrigo Nogués

Rodrigo Nogués, presidente de Olimpia.

Foto: Gentileza - Olimpia

Si bien este viernes se le presentó a Pablo Sánchez como nuevo entrenador, el presidente de Olimpia, Rodrigo Nogués, no se olivó de la temporada 2025 y aseveró: “Decir o poner excusas para lo que fue este año no sirve para nada. Tuvimos un año desastroso en lo futbolístico y entendemos el enojo del hincha”.

El titular decano señaló que “la evaluación completa de nuestra gestión debería hacerse cuando termine nuestro periodo y no ahora”. Acotó: “Nos equivocamos un montón en el fútbol y tomamos malísimas decisiones”.

“Todo eso vamos a usarlo y capitalizarlo para un aprendizaje. Aprendimos y con base en eso tomamos decisiones y la idea es no repetir errores que cometimos este año”, afirmó en conferencia de prensa.

Con relación a los refuerzos, Rodrigo Nogués indicó que de cara al 2025 se hizo “un mercado de pases muy abultado. Tenemos muy claro para lo que se viene. No va a ser un mercado muy grande. Tal vez cuatro o cinco puestos puntuales y después va a depender de las salidas”.

El presidente manifestó que el presupuesto va a bajar: “Vamos a tener un ajuste presupuestario considerando que no vamos a participar en la Copa Libertadores. Este año habíamos hecho un ajuste del 12% para arriba con respecto al 2024 por la participación en Copa. Este año probablemente vamos a estar bajando al presupuesto del 2024”.

“El único amistoso confirmado ahora es contra Atlético Mineiro, el18 de enero. Trabajaremos en dos o tres amistosos previos para llegar mejor afinados”, sentenció.

Olimpia Pablo Sánchez
Redacción D10
