Rodrigo Nogués “Tuvimos un año desastroso”

Si bien este viernes se le presentó a Pablo Sánchez como nuevo entrenador, el presidente de Olimpia, Rodrigo Nogués, no se olivó de la temporada 2025 y aseveró: “Decir o poner excusas para lo que fue este año no sirve para nada. Tuvimos un año desastroso en lo futbolístico y entendemos el enojo del hincha”.

El titular decano señaló que “la evaluación completa de nuestra gestión debería hacerse cuando termine nuestro periodo y no ahora”. Acotó: “Nos equivocamos un montón en el fútbol y tomamos malísimas decisiones”.

“Todo eso vamos a usarlo y capitalizarlo para un aprendizaje. Aprendimos y con base en eso tomamos decisiones y la idea es no repetir errores que cometimos este año”, afirmó en conferencia de prensa.

Con relación a los refuerzos, Rodrigo Nogués indicó que de cara al 2025 se hizo “un mercado de pases muy abultado. Tenemos muy claro para lo que se viene. No va a ser un mercado muy grande. Tal vez cuatro o cinco puestos puntuales y después va a depender de las salidas”.

El presidente manifestó que el presupuesto va a bajar: “Vamos a tener un ajuste presupuestario considerando que no vamos a participar en la Copa Libertadores. Este año habíamos hecho un ajuste del 12% para arriba con respecto al 2024 por la participación en Copa. Este año probablemente vamos a estar bajando al presupuesto del 2024”.

“El único amistoso confirmado ahora es contra Atlético Mineiro, el18 de enero. Trabajaremos en dos o tres amistosos previos para llegar mejor afinados”, sentenció.