09 dic. 2025
Sebastián Lentinelly
Olimpia
Sebastián Lentinelly llegará este jueves al país
El arquero del Liverpool charrúa, Sebastián Lentinelly, estará en Paraguay el jueves para convertirse en nuevo jugador de Olimpia.
Diciembre 09, 2025 09:13 a. m.
·
Redacción D10