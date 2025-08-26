São Paulo se pone al día con Cerro Porteño

Ayer lunes, São Paulo de Brasil figuró en el sistema de sanciones de la FIFA como inhibido para fichar, a raíz de la deuda que mantiene con Cerro Porteño por el traspaso del mediocampista paraguayo Damián Bobadilla, una de las piezas fundamentales del equipo paulista dirigido por el argentino Hernán Crespo.

Sin embargo, 24 horas después desapareció del referido sistema, según indica el rotativo brasileño Lance, por lo que se puede colegir que la citada deuda a favor del Ciclón fue abonada inmediatamente por el São Paulo, que se encontraba en tratativas con algunos jugadores a ser incorporados.

De hecho, tan solo dos horas después del registro São Paulo habría girado US$ 300.000 a Cerro Porteño, el monto correspondiente a la cuota pendiente con el club de Barrio Obrero. Hoy martes la FIFA aprobó la transacción y São Paulo ya no figura como inhibido en el sistema.

São Paulo es dueño del 60% de los derechos económicos del futbolista, luego de acordar su traspaso por US$2 millones, pagaderos a cuotas. Según Lance, Cerro recibió poco más de 900 mil de la misma moneda hasta ahora.