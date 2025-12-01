01 dic. 2025
Cerro Porteño

Varios detenidos tras la consagración azulgrana

Al menos 28 detenidos dejó el partido en el que Cerro Porteño se consagró campeón del torneo Clausura tras vencer por 0-2 al Atlético Tembetary, informó la Policía Nacional.

Emoción y alegría tras la consagración de Cerro Porteño.

La dirección de prevención y seguridad de la Policía de Asunción indicó en un reporte que las personas fueron detenidas el domingo tras un operativo realizado en las inmediaciones del estadio Defensores del Chaco.

Unos 10 aficionados de Cerro Porteño fueron trasladados a una comisaría de la capital luego de dar positivo en tests de consumo de alcohol, detalló el reporte.

Otras 17 personas, denominados cuidacoches, también fueron aprehendidas por la policía y un hombre más fue detenido por tener una orden de captura por presunta estafa.

Además, un policía resultó lesionado a raíz “de un enfrentamiento protagonizado por aficionados del club Cerro Porteño”, quienes no pudieron ingresar al estadio al encontrarse al tope de su capacidad, añadió la institución.

El Cerro Porteño, del entrenador uruguayo Jorge Bava, sumó su título nacional número 35, en un partido ante el Atlético Tembetary por la última y vigesimosegunda jornada del torneo Clausura.

Con 46 puntos acumulados, uno menos que su escolta, Guaraní, el Ciclón de Barrio Obrero se consagró campeón después de cuatro años ya que en 2021 levantó el título del Clausura de la mano del técnico paraguayo Francisco Arce.

