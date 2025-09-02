Santos presentó oficialmente a Pulpito Duarte

Con nuevos aires. Dos acontecimientos importantes en la carrera deportivo del defensor central Alexis Duarte, de 25 años de edad, tuvieron lugar esta semana.

Por un lado, se dio su primera convocatoria a la Selección Nacional, para el último combo de las Eliminatorias; por el otro, el cierre de su pase a un tricampeón sudamericano, el Santos brasileño, club que lo acaba de presentar como su nuevo jugador.

En charla con Fútbol a lo Grande, por otro lado, el padre del jugador, Andrés Duarte, aseguró que Pulpito “vino solo con una maleta, seguro si se cierra todo luego hace la mudanza”. Ahora está oficialmente cerrado, por lo que el ex Cerro Porteño irá con más maletas a San Pablo.

Por otra parte, su padre aseguró que “esta convocatoria a la Selección es un premio al trabajo que venía realizando en Rusia”.

En Santos, Duarte será compañero del también paraguayo Gustavo Caballero, además de compartir equipo con la estrella local, Neymar.