San Lorenzo llevaría al Ciclón a Ciudad del Este

En medio de la pretemporada, ya se perfilan los juegos de las primeras fechas del torneo Apertura 2026.

En charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM), Oscar Said, presidente de San Lorenzo expuso acerca de lo que será el juego en la segunda fecha ante Cerro Porteño: “Planificamos llevar el juego en Ciudad del Este, nos hacemos cargo del espectáculo y corremos con la organización de ese partido”.

Con respecto a lo que será el regreso del Rayadito a la Primera División, el dirigente apuntó a que el desafío es importante y que el club llega bien: “Nos preparamos convenientemente para afrontar la vuelta a Primera, los refuerzos se acoplaron a los trabajos y el grupo ya se puso a trabajar en doble turno”, sumando además: “Ya se movilizaron Wilson Quiñónez, Alex Álvarez, Iván Torres, Bruno Piñatares, Luis Cáceres, entre otros, todo lo que pidió el entrenador se cumplió y por ahora el cupo está cerrado, pero si surge en los próximos días alguna posibilidad con algún jugador de prestigio, lo sumamos”.

Acerca del final de pretemporada, el presidente sanlorenzano informó: “El 8 de enero jugamos con Olimpia y el 17 contra Guaraní, ya para luego esperar el debut en el Apertura, queremos llegar de la mejor manera para el arranque del torneo”.