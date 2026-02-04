El B° Santísima Trinidad ya palpita el clásico

De cara al clásico del barrio Santísima Trinidad, el equipo de Rubio Ñu se movilizó en su estadio La Arboleda enfocado en su archirrival, el Sportivo Trinidense. El duelo de vecinos está programado para este sábado desde las 18:00 en cancha del Albiverde.

El entrenador del Rubio, Gustavo Morínigo, en contacto con D10 destacó que será un duelo importante y la consigna es el doble premio: ganar el clásico y además conseguir la primera victoria en el Apertura. “El plantel está mentalizado en ese partido. La victoria nos va llenar de confianza para lo que se viene posteriormente”, dijo Morínigo.

La última vez que se enfrentaron en la máxima categoría fue en la temporada 2017, ese año disputaron cuatro compromisos entre sí. El Albiverde ganó en dos ocasiones y las otras dos terminó igualado.

En cuanto a los resultados conseguidos en el Torneo Apertura 2026, coincidentemente ambos empataron en las dos primera fechas y en la última jornada fue derrota. En el caso de Rubio Ñu fue ante Guaraní (4-0) y el Triqui cayó ante Olimpia por 3-2.