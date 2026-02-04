04 feb. 2026
Fútbol Paraguayo

El B° Santísima Trinidad ya palpita el clásico

Este sábado Rubio Ñu y Trinidense se volverán a encontrar en la Primera División despés de nueve largos años, a pesar de que Intermedia se midieron por última vez en 2022.

Febrero 04, 2026 08:10 p. m. • 
Por Redacción D10
Chapa Martínez.jfif

Fernando “Chapa” Martínez quiere ser protagonista del clásico trinidense, este sábado en la Arboleda.

Gentileza

De cara al clásico del barrio Santísima Trinidad, el equipo de Rubio Ñu se movilizó en su estadio La Arboleda enfocado en su archirrival, el Sportivo Trinidense. El duelo de vecinos está programado para este sábado desde las 18:00 en cancha del Albiverde.

El entrenador del Rubio, Gustavo Morínigo, en contacto con D10 destacó que será un duelo importante y la consigna es el doble premio: ganar el clásico y además conseguir la primera victoria en el Apertura. “El plantel está mentalizado en ese partido. La victoria nos va llenar de confianza para lo que se viene posteriormente”, dijo Morínigo.

La última vez que se enfrentaron en la máxima categoría fue en la temporada 2017, ese año disputaron cuatro compromisos entre sí. El Albiverde ganó en dos ocasiones y las otras dos terminó igualado.

En cuanto a los resultados conseguidos en el Torneo Apertura 2026, coincidentemente ambos empataron en las dos primera fechas y en la última jornada fue derrota. En el caso de Rubio Ñu fue ante Guaraní (4-0) y el Triqui cayó ante Olimpia por 3-2.

Rubio Ñu Sportivo Trinidense
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Sportivo Luqueño
Fútbol Paraguayo
La compleja llegada del “10" al Sportivo Luqueño
Para el presidente del Sportivo Luqueño, Daniel Rodríguez la incorporación de Giovanni Bogado a sus filas era una cuestión importante. En sus declaraciones el mandamás confirmó que no fue nada fácil sellar el pasaporte auriazul.
Enero 21, 2026 05:17 p. m.
 · 
Redacción D10
Rubio Ñu.jfif
Fútbol Paraguayo
Rubio Ñu debuta en el Apertura “con un rival bastante complicado”
El entrenador de Rubio Ñu, Gustavo Morínigo afirmó que el estreno será ante un equipo de mucho cuidado. El Albiverde de Santísima Trinidad se medirá el domingo ante Ameliano.
Enero 21, 2026 04:06 p. m.
 · 
Redacción D10
20260121_095047.jpg
Fútbol Paraguayo
2 de Mayo lanza su nueva camiseta inspirada en los héroes
2 de Mayo lanzó su nueva equipación inspirada en los héroes con la frase “vencer o morir”.
Enero 21, 2026 10:02 a. m.
 · 
Redacción D10
Mathías Martínez.jpg
Fútbol Paraguayo
Hugo Romero responde a Mathías Martínez
Hugo Romero, presidente de 2 de Mayo, respondió a las declaraciones de Mathías Martínez que recomendó a sus colegas pensar cinco veces para ir a jugar en el Gallo Norteño.
Enero 19, 2026 01:31 p. m.
 · 
Redacción D10
G7C-iHAX0AA2Le9.jfif
Fútbol Paraguayo
Cerro Porteño entre los 100 mejores clubes; Olimpia fuera de los 200
Cerro Porteño es el equipo paraguayo mejor posicionado en el ranking de clubes elaborados por la IFFHS al quedar entre los 100 mejores; por muy poco, Olimpia quedó posicionado fuera de los 200.
Enero 16, 2026 02:19 p. m.
 · 
Redacción D10
G-qxR6KbAAEPJWu.jpg
Fútbol Paraguayo
Nacional vence a Rubio Ñu en par de amistosos
Nacional superó a Rubio Ñu en un par de amistosos disputados en el estadio Arsenio Erico.
Enero 15, 2026 11:47 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más