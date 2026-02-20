20 feb. 2026
Fútbol Paraguayo

Cerro Porteño vs. Olimpia: A qué hora juegan y dónde ver en vivo

Cerro Porteño y Olimpia juegan este sábado el primer superclásico del año. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo el partido.

Febrero 20, 2026 05:33 p. m.
54495706471_2856c5f49d_o.jpg

Promesa de partidazo para este sábado.

Foto: Archivo.

Cerro Porteño y Olimpia animarán este sábado en La Nueva Olla de barrio Obrero el primer superclásico del año, por la fecha 6 del torneo Apertura 2026.

El partido comenzará a las 18:30 hora de Paraguay y lo transmitirá en vivo Tigo Sports. También lo podés escuchar por Radio Monumental 1080 AM.

El partido es clave para ambos. El Ciclón llega golpeado tras caer ante Nacional en la fecha pasada, mientras que el elenco franjeado viene de empatar sin goles ante Rubio Ñu en el Defensores del Chaco.

En cuanto a estadísticas, los azulgranas buscarán cortar una racha negativa en La Nueva Olla, ya que su última victoria ante Olimpia en barrio Obrero fue el 31 de octubre del 2021, por la fecha 17 del Clausura, 1-0 con gol de Claudio Aquino.

Desde entonces se jugaron otros 9 clásicos en la Olla, de los cuales 4 terminaron con victorias de Olimpia y 5 empatados.

Cerro Porteño Olimpia Torneo Apertura
