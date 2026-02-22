Los lapidarios memes tras el triunfo de Olimpia en el clásico

La gran victoria de Olimpia ante Cerro Porteño por 1-0 en La Nueva Olla despertó el ingenio de los usuarios que rápidamente colgaron memes en las redes sociales.

Es que Olimpia ratificó su paternidad sobre el Ciclón en el último tiempo, en clásicos y sobre todo jugando en barrio Obrero, donde no conoce de derrotas ya desde hace cinco años.

Además, Richard Ortiz volvió a demostrar toda su categoría y dejó en claro que es un jugador de clásicos. Lleva 48 partidos disputados ante Cerro, con 20 victorias en su haber y un total de 7 goles.