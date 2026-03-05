05 mar. 2026
Gastón Olveira adquiere la nacionalidad paraguaya

El portero de Olimpia completó este jueves el proceso legal y se convirtió en un paraguayo más.

Gastón Olveira, oficialmente paraguayo.

Foto: Dardo Ramírez - Última Hora

Gastón Olveira, golero de Olimpia, finalizó este jueves el proceso para adquirir la nacionalidad paraguaya. Tras ser figura en la clasificación del equipo en el duelo frente a Sportivo Trinidense por Copa Sudamericana, el golero prestó juramento como nuevo paraguayo.

Olveira nació en Uruguay el 21 de abril de 1993 y arribó a nuestro país en la temporada 2021. Desde entonces supo defender el arco franjeado, además de cosechar títulos y admiración de parte de la hinchada. Con la Franja fue partícipe en 154 partidos entre campeonatos locales, copas locales y torneos internacionales.

Con este paso, Gaston Olveira está plenamente habilitado para un llamado a la Selección Paraguaya. Desde la APF, en reiteradas ocasiones, habían destacado la figura del golero y dejaron abierta la posibilidad de una convocatoria.

