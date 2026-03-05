Gastón Olveira adquiere la nacionalidad paraguaya

Gastón Olveira, golero de Olimpia, finalizó este jueves el proceso para adquirir la nacionalidad paraguaya. Tras ser figura en la clasificación del equipo en el duelo frente a Sportivo Trinidense por Copa Sudamericana, el golero prestó juramento como nuevo paraguayo.

Olveira nació en Uruguay el 21 de abril de 1993 y arribó a nuestro país en la temporada 2021. Desde entonces supo defender el arco franjeado, además de cosechar títulos y admiración de parte de la hinchada. Con la Franja fue partícipe en 154 partidos entre campeonatos locales, copas locales y torneos internacionales.

Con este paso, Gaston Olveira está plenamente habilitado para un llamado a la Selección Paraguaya. Desde la APF, en reiteradas ocasiones, habían destacado la figura del golero y dejaron abierta la posibilidad de una convocatoria.