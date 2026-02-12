Luis Cabral es presentado en su nuevo club

El defensor Luis Cabral vuelve a ser noticia al conocerse a través de las redes sociales que seguirá jugando de manera profesional a sus 42 años de edad.

El recordado zaguero tiene el récord de ser el futbolista paraguayo con más presencias en la Primera División de nuestro fútbol con más de 600 partidos en su haber.

Luis Cabral hizo toda su carrera en el fútbol paraguayo vistiendo las camisetas de clubes como Guaraní, Nacional, Sportivo Luqueño, Tacuary, Sol de América, Fernando de la Mora y River Plate.

Lo último que se supo de Cabral fue que había sido parte fundamental del título de la categoría Intermedia con Recoleta en 2024. A partir de allí se le perdió la pista al histórico defensor.

Este jueves se supo que fue presentado en el club Cerro León de la ciudad de Villeta, actual bicampeón del certamen local y que con Luis Cabral como estandarte buscará el tercer título de manera consecutiva en la ciudad Industrial.

Cerro León es un club modelo en Villeta teniendo un estadio con capacidad para 3.000 aficionados y que viene siendo utilizado por el Fulgencio Yegros de Ñemby y las divisiones Formativas de Ameliano.

Luis Cabral es toda una novedad en el fútbol villetano que se pondrá en marcha este domingo 15 de febrero. Cerro León juega de local ante el Sportivo Villetano y Cabral hará su estreno en la zaga central.