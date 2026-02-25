25 feb. 2026
Piden reelección de Robert Harrison en la APF

Dirigentes deportivos solicitaron una nueva asamblea para que Robert Harrison sea reelecto como presidente de la APF.

Febrero 25, 2026 05:59 p. m.
Robert Harrison, presidente de la APF.

Foto: APF.

En la Sede Central de la Asociación Paraguaya de Fútbol, se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria correspondiente al ejercicio 2025 de la administración encabezada por el presidente Robert Harrison.

La jornada contó con la presencia del presidente del Comité Olímpico Paraguayo, Camilo Pérez; miembros del Consejo Ejecutivo de la APF, y con la participación del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, quienes estuvieron presentes a través de materiales audiovisuales.

En sus respectivos mensajes, ambas autoridades destacaron la gestión desarrollada por la actual administración de la APF, subrayando especialmente la clasificación de la Selección Nacional a la próxima Copa Mundial, así como los avances institucionales y de infraestructura impulsados durante el periodo.

También acompañaron el acto asambleario, como invitado de honor, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán; el gerente de la oficina regional de la FIFA, Carlos Gutiérrez; el director deportivo de la Selección Paraguaya, Justo Villar y el entrenador albirrojo, Gustavo Alfaro.

Durante la asamblea, varios dirigentes deportivos mocionaron que se realice, en un plazo de dos semanas, una nueva asamblea para otra reelección de Harrison al frente de la entidad matriz del fútbol paraguayo. “Mocioné la reelección de Harrison, me gusta mantener los procesos y por dije eso. Robert no sabía esto y me acompaño en la moción Blas Reguera (presidente de Cerro Porteño), comentó Norman Rieder, titular de Trinidense en charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM).

Durante la sesión, se presentó la Memoria del Presidente correspondiente al año 2025, en la que se detallaron las principales acciones y logros alcanzados. Tras su exposición, el informe fue puesto a consideración de los asambleístas y aprobado de manera unánime.

Se dio lectura y consideración del acta de la Asamblea anterior, punto que también fue aprobado por el pleno. Asimismo, se realizó la presentación del balance financiero consolidado y revisado, así como de la cuenta de pérdidas y ganancias, a cargo de la contadora, Patricia Pucheta.

