Rodrigo Rojas: “Tenemos plantel para dar pelea“

En comunicación con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM, Rodrigo Rojas, uno de los referentes de Rubio Ñu, analizó el arranque de su equipo y lo que se viene.

Rojas valoró el debut que terminó con empate 2-2 ante Ameliano, asegurando que mostraron cosas interesantes. “Estamos con un grupo muy bueno, en el debut fue un partido duro, hicimos un desgaste tremendo, fue un partido muy lindo y pudimos recuperarnos”, indicó.

“A partir de ahora con la intención de hacernos fuertes de local, empezar a sumar de a tres, por el plantel que se armó creo que vamos a dar pelea”, añadió.

Sobre la tabla del promedio, señaló que el primer torneo del año es clave para sumar una cantidad interesante de puntos y tener mayor tranquilidad en el segundo semestre.

“Será muy importante empezar con buen colchón de puntos, el Apertura es clave siempre”, sentenció.

Rubio Ñu, dirigido técnicamente por Gustavo Morínigo, enfrenta este jueves desde las 20:15 horas ante Recoleta en La Arboleda, por la segunda fecha del campeonato.