Formativas APF: Más equipos y más partidos

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) dio a conocer el calendario de Formativas para la temporada 2026 donde resalta la inclusión de más equipos y por ende, de más partidos en el año.

Son 16 los clubes que participarán del certamen de Formativas 2026.

Este jueves en en la sede central de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), se realizó el sorteo del fixture del Torneo Anual 2026 de las categorías Formativas, que en esta temporada incrementa la cantidad de clubes participantes, lo que se traduce en más jugadores en competencia y una mayor cantidad de partidos cada fin de semana, así lo informó el máximo organismo del fútbol paraguayo.

A los 12 equipos que actualmente compiten en la Primera División de la Copa de Primera se suman General Caballero de Juan León Mallorquín, Atlético Tembetary, Independiente de Campo Grande y Sol de América, en el marco del esfuerzo sostenido de la Asociación Paraguaya de Fútbol por seguir fortaleciendo el fútbol formativo.

El Torneo Anual tendrá 30 fechas en dos ruedas de todos contra todos, con un total de 48 partidos por jornada, que se disputarán cada sábado en distintas canchas y categorías. La competencia se iniciará el 28 de febrero y concluirá el 26 de setiembre.

Finalizado el Torneo Anual se disputará el Octogonal Final, previsto del 3 de octubre al 14 de noviembre. De esta manera, la APF organizará durante el año más de 1.700 partidos de Divisiones Formativas.

Esta modalidad busca reforzar las oportunidades para los jóvenes que se encuentran en proceso de crecimiento en busca del anhelado sueño de jugar en Primera División. La APF sigue trabajando para la construcción de caminos sólidos para nuevas generaciones dentro del fútbol.

