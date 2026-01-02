02 ene. 2026

Oscar Said

Fútbol Paraguayo
San Lorenzo llevaría al Ciclón a Ciudad del Este
El Rayadito apunta a ser local en el Antonio Aranda, en el juego de adelanto del Apertura en la fecha 2.
Enero 02, 2026 04:04 p. m.
 · 
