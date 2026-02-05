Paternidad de Nacional sobre Olimpia en los últimos años

A poco del arranque del Torneo Apertura 2026, la programación pondrá frente a frente a dos firmes aspirantes al título como lo son Nacional y Olimpia.

El Trico, único líder del campeonato (9 puntos) recibirá en su estadio, el Arsenio Erico a uno de sus perseguidores directos, el Decano (7).

La Academia viene de propinar una tremenda goleada de 5-1 al Sportivo 2 de Mayo en la Visera. Por su parte, el Franjeado superó a Trinidense por 3-2 en el Defensores del Chaco.

El dato a resaltar en el enfrentamiento entre los académicos y franjeados es referente a la paternidad del Trico. Si tomamos como referencia los últimos 4 años de competencias (2022 al 2025) entre ambos, podemos observar que Nacional saca una amplia ventaja. Se disputaron un total de 17 partidos de los cuales el Tricolor ganó en 10 ocasiones, empataron en 6 juegos y el Decano ganó en una sola ocasión.

Es decir la única victoria de los franjeados se dio el 21 de abril de 2024.

El esperado choque se disputará este domingo desde las 20:30 en Barrio Obrero.