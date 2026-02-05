05 feb. 2026
Fútbol Paraguayo

Paternidad de Nacional sobre Olimpia en los últimos años

Nacional tiene una increíble racha positiva sobre Olimpia en el último tiempo.

Febrero 05, 2026 07:28 p. m.
54787224146_3de991eb42_o.jpg

Volverán a cruzarse este domingo en el Arsenio Erico.

Foto: Archivo.

A poco del arranque del Torneo Apertura 2026, la programación pondrá frente a frente a dos firmes aspirantes al título como lo son Nacional y Olimpia.

El Trico, único líder del campeonato (9 puntos) recibirá en su estadio, el Arsenio Erico a uno de sus perseguidores directos, el Decano (7).

La Academia viene de propinar una tremenda goleada de 5-1 al Sportivo 2 de Mayo en la Visera. Por su parte, el Franjeado superó a Trinidense por 3-2 en el Defensores del Chaco.

El dato a resaltar en el enfrentamiento entre los académicos y franjeados es referente a la paternidad del Trico. Si tomamos como referencia los últimos 4 años de competencias (2022 al 2025) entre ambos, podemos observar que Nacional saca una amplia ventaja. Se disputaron un total de 17 partidos de los cuales el Tricolor ganó en 10 ocasiones, empataron en 6 juegos y el Decano ganó en una sola ocasión.

Es decir la única victoria de los franjeados se dio el 21 de abril de 2024.

El esperado choque se disputará este domingo desde las 20:30 en Barrio Obrero.

Olimpia Nacional Torneo Apertura
Más contenido de esta sección
GxcaIsvXcAAin9Y.jpeg
Fútbol Paraguayo
La fecha 1 ya tiene sus árbitros
La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol dio a conocer a los jueces que impartirán justicia en la primera fecha del torneo Apertura.
Enero 22, 2026 04:10 p. m.
 · 
Redacción D10
Sportivo Luqueño
Fútbol Paraguayo
La compleja llegada del “10" al Sportivo Luqueño
Para el presidente del Sportivo Luqueño, Daniel Rodríguez la incorporación de Giovanni Bogado a sus filas era una cuestión importante. En sus declaraciones el mandamás confirmó que no fue nada fácil sellar el pasaporte auriazul.
Enero 21, 2026 05:17 p. m.
 · 
Redacción D10
Rubio Ñu.jfif
Fútbol Paraguayo
Rubio Ñu debuta en el Apertura “con un rival bastante complicado”
El entrenador de Rubio Ñu, Gustavo Morínigo afirmó que el estreno será ante un equipo de mucho cuidado. El Albiverde de Santísima Trinidad se medirá el domingo ante Ameliano.
Enero 21, 2026 04:06 p. m.
 · 
Redacción D10
20260121_095047.jpg
Fútbol Paraguayo
2 de Mayo lanza su nueva camiseta inspirada en los héroes
2 de Mayo lanzó su nueva equipación inspirada en los héroes con la frase “vencer o morir”.
Enero 21, 2026 10:02 a. m.
 · 
Redacción D10
Mathías Martínez.jpg
Fútbol Paraguayo
Hugo Romero responde a Mathías Martínez
Hugo Romero, presidente de 2 de Mayo, respondió a las declaraciones de Mathías Martínez que recomendó a sus colegas pensar cinco veces para ir a jugar en el Gallo Norteño.
Enero 19, 2026 01:31 p. m.
 · 
Redacción D10
G7C-iHAX0AA2Le9.jfif
Fútbol Paraguayo
Cerro Porteño entre los 100 mejores clubes; Olimpia fuera de los 200
Cerro Porteño es el equipo paraguayo mejor posicionado en el ranking de clubes elaborados por la IFFHS al quedar entre los 100 mejores; por muy poco, Olimpia quedó posicionado fuera de los 200.
Enero 16, 2026 02:19 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más