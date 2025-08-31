San Lorenzo gana y mantiene la ilusión

El Sportivo San Lorenzo consiguió derrotar de local por 1-0 a Resistencia para alcanzar los 42 puntos, igualar al 12 de Junio en la tercera posición y quedar a dos unidades de zona de ascenso a la máxima categoría del fútbol paraguayo.

El Rayadito consiguió la diferencia a los 6 minutos, con un gran remate de media distancia de Aldo Quiñónez que superó al arquero Luis Franco.

En otro partido disputado este domingo, en el estadio Sol de América de Pastoreo, Independiente de Campo Grande venció por 2-1 a Pastoreo FC. El local lo ganaba con gol de Cristhian Núñez, pero la visita lo dio vuelta con tantos de Sergio Dietze y Víctor Rivarola.