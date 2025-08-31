31 ago. 2025
San Lorenzo gana y mantiene la ilusión

San Lorenzo logró un ajustado triunfo y sigue soñando con el ascenso a Primera División.

Agosto 31, 2025 03:08 p. m.
Ajustada victoria del Rayadito.

Foto: APF

El Sportivo San Lorenzo consiguió derrotar de local por 1-0 a Resistencia para alcanzar los 42 puntos, igualar al 12 de Junio en la tercera posición y quedar a dos unidades de zona de ascenso a la máxima categoría del fútbol paraguayo.

El Rayadito consiguió la diferencia a los 6 minutos, con un gran remate de media distancia de Aldo Quiñónez que superó al arquero Luis Franco.

En otro partido disputado este domingo, en el estadio Sol de América de Pastoreo, Independiente de Campo Grande venció por 2-1 a Pastoreo FC. El local lo ganaba con gol de Cristhian Núñez, pero la visita lo dio vuelta con tantos de Sergio Dietze y Víctor Rivarola.

San Lorenzo Resistencia Intermedia
Rubio Ñu 2.jfif
Intermedia
Rubio Ñu en lo más alto y Fernando de la Mora sigue en caída libre
Dos partidos se disputaron en el inicio de la fecha 23 del torneo de la División Intermedia. Rubio Ñu, de local, goleó por 4-0 a Encarnación FC y en otro duelo, Pastoreo FC venció 2-0 a Fernando de la Mora.
Agosto 18, 2025 08:14 p. m.
 · 
Redacción D10
iinee.jfif
Intermedia
Resistencia triunfa en Campo Grande
Dos partidos dieron cierre a la fecha 22 de la División Intermedia 2025.
Agosto 17, 2025 04:18 p. m.
Gx_2n4SWwAEUVTI.jpeg
Intermedia
12 de Junio soltó la cima del torneo
El 12 de Junio VH igualó a un gol con Pastoreo y dejó de ser uno de los punteros de la Intermedia, que ahora es exclusividad de Rubio Ñu (41), con dos unidades más.
Agosto 11, 2025 10:11 a. m.
 · 
Redacción D10
Gx3u1gJXUAA5Nmx.jpeg
Intermedia
A Rubio Ñu le costó, pero ganó
Rubio Ñu logró un triunfo clave frente al Deportivo Capiatá por 1-0 en el estadio La Arboleda y se mantiene como líder de la clasificación en la categoría Intermedia 2025.
Agosto 09, 2025 09:57 a. m.
 · 
Redacción D10
GxWXvimXAAAVzF1.jpg
Intermedia
Puntero y escolta se miden por la fecha 21
Apasionante será el inicio de la jornada 21 del torneo de la División Intermedia que pone frente a frente a uno de los líderes, Rubio Ñu (38 puntos) ante Deportivo Capiatá (37).
Agosto 08, 2025 10:00 a. m.
 · 
Redacción D10
Gxq18qGWEAEkylo.jfif
Intermedia
El Demonio Bareiro se vuelve a quedar sin club
Antonio Bareiro, ex Olimpia, que venía jugando en la Intermedia, ahora se volvió a quedar sin equipo.
Agosto 06, 2025 11:38 a. m.
