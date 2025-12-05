Chiqui anunciado en Libertad

Francisco Javier Arce Rolón vuelve oficialmente al ruedo y esta vez para dirigir por primera vez en la máxima categoría, ya que antes ya trabajó en otras áreas, al plantel de Libertad. El paraguayo viene a ocupar el cargo dejado por Pablo Guiñazú.
El Guma, campeón del torneo Apertura 2025 y confirmado en la fase de grupos de la Copa Libertadores del próximo año, anunció al DT con una publicación en redes sociales en la que aparece acompañado por el mandamás Rubén Di Tore y el presidente honorario Horacio Cartes.
Chiqui es uno de los entrenadores más destacados del fútbol paraguayo, con diferentes pasos por clubes de Primera en el que casi siempre peleó por campeonatos y además de lograr consagrarse con los dos más grandes de nuestro fútbol.
FRANCISCO JAVIER ARCE ROLÓN 🤩🏁— Club Libertad (@Libertad_Guma) December 5, 2025
Abrimos juntos un nuevo capítulo, con la misma pasión y dedicación de cuando defendiste los colores del club, sumando el liderazgo y experiencia para dirigir.
