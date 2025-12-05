05 dic. 2025
Libertad

Chiqui anunciado en Libertad

Francisco Arce fue confirmado este viernes como nuevo entrenador de Libertad.

Francisco Arce es nuevo técnico de Libertad.

Francisco Javier Arce Rolón vuelve oficialmente al ruedo y esta vez para dirigir por primera vez en la máxima categoría, ya que antes ya trabajó en otras áreas, al plantel de Libertad. El paraguayo viene a ocupar el cargo dejado por Pablo Guiñazú.

El Guma, campeón del torneo Apertura 2025 y confirmado en la fase de grupos de la Copa Libertadores del próximo año, anunció al DT con una publicación en redes sociales en la que aparece acompañado por el mandamás Rubén Di Tore y el presidente honorario Horacio Cartes.

Chiqui es uno de los entrenadores más destacados del fútbol paraguayo, con diferentes pasos por clubes de Primera en el que casi siempre peleó por campeonatos y además de lograr consagrarse con los dos más grandes de nuestro fútbol.

