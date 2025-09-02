02 sept. 2025
Salto danzarín a octavos de Copa Paraguay

Sol de América venció por la mínima a Recoleta FC en el juego correspondiente a los 16avos de final de la Copa Paraguay 2025 y se instaló entre los 16 aspirantes al título.

Septiembre 02, 2025 06:14 p. m. • 
Por Redacción D10
Con un equipación atípica el Danzarín venció por 1-0 al equipo de Primera División, Recoleta FC.

Foto: Gentileza APF.

El único gol de partido llegó a los 80 minutos por intermedio de Óscar Coronel, desde el punto penal, para el equipo de Sol de América, con ese tanto, supere por 1-0 a Recoleta FC.

El encuentro se disputó en cancha de Fernando de la Mora, en el estadio Emiliano Ghezzi. Con esta victoria el equipo de Villa Elisa se instaló en los octavos de final de la competencia y su rival será Cerro Porteño.

En primer turno, el 12 de Octubre de Itauguá hizo valer su jerarquía, a pesar de militar en la Primera B, para dejar sin competencia al sureño Guaraní de Fram, de la Categoría Intermedia.

Gracias al doblete de Éver Vera y Junior Roa, el 12 de Octubre itaugüeño superó por 3-1 al conjunto itapuense para acceder a los octavos de final de la Copa de Todos. Derlis Benítez selló el descuento para el equipo del Sur.

Redacción D10
