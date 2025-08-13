Rubén Di Tore, palpita el duelo con River Plate

Libertad recibirá este jueves a las 21:30 en La Huerta a River Plate en el partido de ida de los octavos de final de la Conmebol Libertadores. Al respecto, Rubén Di Tore, presidente gumarelo, se refirió al trascendental compromiso.

“Estamos preparándonos para este lindo desafío. Tenemos dos bajas; Rodrigo Morínigo y Matías Espinoza, el resto está a disposición”, arrancó diciendo en charla con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080AM.

Sobre la talla del rival de turno, Rubén Di Tore no tuvo problemas en destacar al equipo argentino. “Esto tiene la Copa Libertadores, nos da la posibilidad de recibir a estos equipos de categoría”, indicó.

Sobre la cantidad de entradas y la ubicación de la hinchada riverplatense, manifestó: “Fueron unas 3.500 entradas. Ellos van a estar ubicados en las dos bandejas Norte y en un palco especial”, detalló.

Por último actualizó el tema de las entradas. “Agotadas Plateas y Preferencias. Solo quedan algunas en Gradería Sur”, cerró.