04 dic. 2025
Libertad

“Desde que llegué me dieron mucha confianza”

Hugo Fernández fue uno de los jugadores más destacados que tuvo Libertad en este último semestre del 2025.

Diciembre 04, 2025 
Por Redacción D10


Buen momento. Fernández se destacó en el Gumarelo.

El volante, de 26 años, que llegó a préstamo desde Olimpia, continuará en el 2026 vistiendo la casaca gumarela.

“Recién me comunicaron que voy a seguir en Libertad. Estoy muy contento, la verdad que me fui con la intención de agarrar ritmo, de recuperar el nivel que no estaba teniendo en Olimpia y creo que cerré un semestre muy bueno en lo personal”, dijo Huguito en charla con el programa Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM.

Señaló que la clave para su gran desempeño fue la confianza que le brindaron tanto compañeros como cuerpo técnico.

“Desde que llegué me dieron muchísima confianza, donde me tocó jugar siempre traté de dar el 100%, estoy contento y feliz en Libertad. Agarré mucha confianza y eso me ayudó mucho”, agregó.

CHIQUI ARCE. A Fernández también le preguntaron por Francisco Arce, virtual nuevo entrenador del Gumarelo, y a quien ya tuvo como DT en el pasado en Olimpia.

“Ya trabajé con Chiqui, es un gran entrenador”, sostuvo.

Vale remarcar que el Repollero jugará la Copa Libertadores en 2026.



