05 dic. 2025
Libertad

Arce: Compromiso, pretemporada y Carrizo

Francisco Arce fue presentado hoy y sin perder tiempo ya trabaja en lo que será la temporada 2026.

Diciembre 05, 2025 12:57 p. m. • 
Por Redacción D10
Francisco Arce.jfif

Francisco Arce, nuevo entrenador de Libertad.

Foto: Gentileza.

Francisco Arce es el nuevo entrenador de Libertad que apunta nuevamente a ser protagonista en la temporada 2026. El DT conversó con Radio Monumental y se refirió a lo que representa este equipo en su vida, además de dar una pincelada de lo que se viene.

“Muchos recuerdos, una alegría, un compromiso grande porque es afin a mis sentimientos. Yo dejé de jugar aquí y también en mi nueva profesión fue el lugar donde me inicié. Hoy nos toca volver preparados, maduros, con un recorrido importante, con vivencias buenas y que podamos poner a servicio de los muchachos del plantel, del club y consigamos el suceso que el club está acostumbrado en tener”, expresó Arce en el programa Fútbol a lo Grande.

Chiqui mencionó que se encuentra reunido con parte del equipo de trabajo y se encuentran planificando lo que será la pretemporada, el armado del plantel, así como los jugadores juveniles que serán parte de los trabajos.

En un momento se refirió a la llegada de refuerzos y dijo que serán como 4, adelantando que Federico Carrizo, cuyo contrato finaliza en Cerro Porteño, será uno de los que se incorpore al plantel.

“No puedo oficializar, escucho eso de la prensa. Creo que Cerro adelantó eso y vamos a esperar cuando termine su vínculo que se presente con nosotros o no”, tiró.

Libertad Francisco Arce Fútbol paraguayo
Redacción D10
Más contenido de esta sección
5319867-Libre-844666217_embed
Libertad
Julio Cáceres también suena en el Gumarelo
Libertad cierra mañana la temporada 2025 con más pena que gloria, a pesar de haber conseguido el título en el Apertura 2025, la pobre campaña del Clausura (10°) dejó las puertas abiertas para realizar varios cambios.
Noviembre 26, 2025 08:01 a. m.
 · 
Redacción D10
Francisco Arce.jfif
Libertad
Chiqui Arce espera la culminación del torneo para negociar
Francisco Chiqui Arce podría iniciar un nuevo ciclo como entrenador en Libertad. El DT está aguardando que culmine el torneo Clausura para negociar.
Noviembre 24, 2025 05:22 p. m.
 · 
Redacción D10
gg.jpg
Libertad
Libertad es el monarca
Libertad se consagró campeón en la Zona A de la Copa EFE de fútbol femenino 2025, que organiza la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).
Noviembre 24, 2025 07:53 a. m.
 · 
Redacción D10
G6dcAFlWcAAgamI.jpg
Libertad
Libertad pone su máximo potencial ante Cerro Porteño
Libertad dio a conocer su formación titular para medir a Cerro Porteño a partir de las 18:00 en La Nueva Olla con una formación estelar.
Noviembre 23, 2025 04:53 p. m.
 · 
Redacción D10
G4tXYf2WsAAy1ye.jpeg
Libertad
Pablo Guiñazú se fue triste con el empate
El técnico de Libertad, Pablo Guiñazú, se mostró muy afectado tras el empate frente a Olimpia en el “clásico blanco y negro”.
Noviembre 02, 2025 12:07 p. m.
 · 
Redacción D10
Francisco Arce
Libertad
¿Vuelve al ruedo Francisco Arce?
El DT paraguayo Francisco Arce suena con fuerza para comandar un nuevo proyecto para la temporada 2026 en un club del plano local.
Octubre 25, 2025 10:15 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más