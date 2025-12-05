Arce: Compromiso, pretemporada y Carrizo

Francisco Arce es el nuevo entrenador de Libertad que apunta nuevamente a ser protagonista en la temporada 2026. El DT conversó con Radio Monumental y se refirió a lo que representa este equipo en su vida, además de dar una pincelada de lo que se viene.

“Muchos recuerdos, una alegría, un compromiso grande porque es afin a mis sentimientos. Yo dejé de jugar aquí y también en mi nueva profesión fue el lugar donde me inicié. Hoy nos toca volver preparados, maduros, con un recorrido importante, con vivencias buenas y que podamos poner a servicio de los muchachos del plantel, del club y consigamos el suceso que el club está acostumbrado en tener”, expresó Arce en el programa Fútbol a lo Grande.

Chiqui mencionó que se encuentra reunido con parte del equipo de trabajo y se encuentran planificando lo que será la pretemporada, el armado del plantel, así como los jugadores juveniles que serán parte de los trabajos.

En un momento se refirió a la llegada de refuerzos y dijo que serán como 4, adelantando que Federico Carrizo, cuyo contrato finaliza en Cerro Porteño, será uno de los que se incorpore al plantel.

“No puedo oficializar, escucho eso de la prensa. Creo que Cerro adelantó eso y vamos a esperar cuando termine su vínculo que se presente con nosotros o no”, tiró.