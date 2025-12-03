03 dic. 2025
Libertad

Así Libertad despidió a Roque Santa Cruz y Óscar Cardozo

Tanto Roque Santa Cruz como Óscar Cardozo, dejaron de ser jugadores de Libertad. En sus redes sociales, el club anunció la despedida de ambos referentes del fútbol paraguayo.

Diciembre 03, 2025 02:40 p. m. • 
Por Redacción D10
Roque y Tacuara.jfif

Los experimentados e históricos albirrojos dejan Libertad con una amplia cosecha de títulos en los últimos años.

Foto: Prensa de Libertad

Este miércoles, el club Libertad anunció la salida de dos históricos no solo de la entidad gumarela, sino también del fútbol paraguayo: Óscar Cardozo y Roque Santa Cruz dejaron de pertenecer al conjunto albinegro.

Óscar Cardozo, que pisó La Huerta a mitad del 2017, se va después de 140 goles anotados, tanto en torneos ligueros, copas nacionales e internacionales. Esta cifra lo convierte en el máximo anotador histórico del club, donde conquistó 11 títulos.

Por su parte, Roque Santa Cruz, que había llegado para el arranque de la temporada 2022, dice adiós a Libertad con 30 tantos marcados y luego de haber levantado nueve títulos. Ambos aportaban no solo su capacidad futbolística, sino además su experiencia y calidad de líder.

Estos grandes goleadores formaron parte de la Selección Paraguaya que más lejos llegó a una Copa del Mundo. Oscar Cardozo se puso un total de 58 veces la casaca de la Albirroja, con la que anotó en 12 ocasiones. Roque Santa Cruz es el máximo goleador histórico de Paraguay, con 32 en 112 convocatorias.

Libertad Roque Santa Cruz Óscar Cardozo
Redacción D10
