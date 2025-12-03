Así Libertad despidió a Roque Santa Cruz y Óscar Cardozo

Este miércoles, el club Libertad anunció la salida de dos históricos no solo de la entidad gumarela, sino también del fútbol paraguayo: Óscar Cardozo y Roque Santa Cruz dejaron de pertenecer al conjunto albinegro.

Óscar Cardozo, que pisó La Huerta a mitad del 2017, se va después de 140 goles anotados, tanto en torneos ligueros, copas nacionales e internacionales. Esta cifra lo convierte en el máximo anotador histórico del club, donde conquistó 11 títulos.

Óscar René Cardozo Marín, máximo goleador histórico del Club. ⚽🔝



Campeón, estandarte, capitán e ídolo Gumarelo.



Tu pasión y entrega por estos colores marcarán por siempre el corazón del hincha.



Te agradecemos por haber sido ejemplo, líder y referente tanto dentro como fuera… pic.twitter.com/eP6IQsFZpX — Club Libertad (@Libertad_Guma) December 3, 2025

Por su parte, Roque Santa Cruz, que había llegado para el arranque de la temporada 2022, dice adiós a Libertad con 30 tantos marcados y luego de haber levantado nueve títulos. Ambos aportaban no solo su capacidad futbolística, sino además su experiencia y calidad de líder.

Roque Luis Santa Cruz Cantero, emblema del fútbol paraguayo. 🏁



Símbolo de dedicación, pasión y sacrificio que te hace destacar como profesional.



Te pusiste los colores Gumarelos para marcar la diferencia con goles, presencia y títulos.



Ejemplo para los que inician de entrega… pic.twitter.com/oksIJYfudV — Club Libertad (@Libertad_Guma) December 3, 2025

Estos grandes goleadores formaron parte de la Selección Paraguaya que más lejos llegó a una Copa del Mundo. Oscar Cardozo se puso un total de 58 veces la casaca de la Albirroja, con la que anotó en 12 ocasiones. Roque Santa Cruz es el máximo goleador histórico de Paraguay, con 32 en 112 convocatorias.